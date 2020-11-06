Antalya'ya gelip, çadırda kalan aile, işveren tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü - Son Dakika

Antalya'ya gelip, çadırda kalan aile, işveren tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü

06.11.2020 16:06
Antalya'ya gelip, çadırda kalan aile, işveren tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü, System.String[]

AKSARAY'dan iş ve kalacak yer vaadiyle evlerini boşaltarak Antalya'ya gelen 11 kişilik Şahin ailesi, işveren tarafından paraları ödenmeyince sokakta kaldı.

AKSARAY'dan iş ve kalacak yer vaadiyle evlerini boşaltarak Antalya'ya gelen 11 kişilik Şahin ailesi, işveren tarafından paraları ödenmeyince sokakta kaldı. Ailenin yol kenarında parka kurup 10 gündür yaşadıkları çadır da zabıta tarafından kaldırıldı. Banyo ihtiyaçlarını denize girerek karşıladıklarını söyleyen Boran Şahin, "Çocuklarımız var. Tedirgin olmaktan uyuyamıyoruz" dedi.

Aksaray'da yaşayan ve geçimini mevsimlik işçilik yaparak sağlayan Boran Şahin (39), geçen ay internetteki iş ilanlarında Antalya'da nar toplama ve kesme işini gördü. İlan sahibi S.G.'yi arayan Şahin'e, işin 3.5 ay süreceği ve kalacak yer temin edileceği söylendi. Bunun üzerine Şahin, Aksaray'da kirada yaşadıkları evdeki eşyalarını toplayarak 11 kişilik ailesiyle birlikte Antalya'ya geldi.

Kepez ilçesine gelen aile vaat edilen ev tutulana kadar Düdenbaşı Mahallesi'nde yol kenarındaki parka çadır kurup burada yaşamaya başladı. Şahin, bu sürede ailesiyle birlikte S.G.'nin bahçesinde nar toplamaya ve kesmeye başladı. 4 gün boyunca çalışan Şahin ailesine iddiaya göre yalnızca sabahları kahvaltı yapmak için 100 lira para verildi. Ev için de bekletilen aile 5'inci gün işe gitmek için uyandıklarında S.G.'yi aradı ve 'artık iş yok' cevabını aldı.Çalıştıkları günlerin parası olan 3 bin 700 lirayı almak için S.G.'yi arayan Şahin ise işverenin tehditleriyle karşılaştı. Daha sonra Şahin'e konum atarak 'gel paranı al' diyen S.G. ailenin parasını vermeyerek 'istediğiniz yere şikayet edin' dedi. Ne yapacaklarını şaşıran Şahin ailesi ise dün zabıta ekiplerinin parka kurdukları çadırı kaldırmasıyla ikinci şoku yaşadı. S.G.'nin yakalanmasını isteyen aile, banyo ihtiyaçlarını karşılamak için ise 3 günde bir denize gidiyor.S.G.'nin ailesini mağdur ettiğini söyleyen Boran Şahin, "İnternette bu kişinin ilanını gördük ve aradık. Bizi 'ev tuttum gelin' diyerek çağırdı. Buraya geldiğimizde ortada ne ev vardı ne de başka bir şey. İşe gitmek için yanımıza kendisi de gelmedi başkasını gönderdi. Biz 5 gün çalıştık ancak 3 bin 700 liramızı vermedi. Telefon açtım paramı istemek için 'sizi gelirsem delik deşik ederim. Para filan yok size. Savcı, polis bana vız gelir' dedi. Bu ne gaddarlık. Böyle bir aileyi mağdur etti" dedi.'DOLANDIRILDIK VE MAĞDURUZ'Geceleri uyuyamadıklarını belirten Şahin, "Aksaray'da evimiz vardı ancak iş için buraya geldik. Üstelik dolandırıldık, mağduruz. Şu anda 11 kişi, 10 gündür bu parkta kalıyoruz. Gece olduğu zaman burası bir başka oluyor. Burada bağımlılar geziyor. Geceleri uyuyamıyoruz. Başımızı sokacak bir evimiz olsa biz yine çalışır, başımızın çaresine bakarız. Bizi dolandıran insanın da bir an önce bulunmasını ve hakkımızı vermesini istiyoruz. Paramızı vermediği gibi bizleri bir de tehdit etti" diye konuştu.

Hakları olan parayı almak istediklerini söyleyen Engin Şahin, "İş için geldik ancak 10 gündür parkta yaşıyoruz. Dolandırıldık ve mağduruz. Biz sadece hakkımız olanı istiyoruz. Parkta yaşamak gerçekten kötü bir şey. Geceleri tedirgin şekilde yatıyoruz. Yeri geliyor aç ve susuz şekilde uyuyoruz. Tek isteğimiz bizi dolandıran kişinin yakalanmasını ve hakkımız olan parayı vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Antalya'ya gelip, çadırda kalan aile, işveren tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü
Antalya'ya gelip, çadırda kalan aile, işveren tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü
Antalya'ya gelip, çadırda kalan aile, işveren tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü
Antalya'ya gelip, çadırda kalan aile, işveren tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü
Antalya'ya gelip, çadırda kalan aile, işveren tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü

Aksaray, Antalya, Zabıta, Kepez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'ya gelip, çadırda kalan aile, işveren tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü - Son Dakika


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