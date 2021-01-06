Antalya'ya getirilen 17 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Doğu illerinden Antalya'ya getirilen 17 kilo 680 gram esrar, kent merkezine girmeden yakalandı. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı.

30 Aralık 2020 günü F.K. ve Y.Ö. isimli şahısların otomobille Antalya'ya Doğu illerinden yüklü miktarda esrar maddesi getirecekleri yönünde bilgi elde edilmesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Antalya EXPO Kundu yol ayrımında uygulama yapılarak araç durduruldu. Araç içerisindeki F.K. ve Y.Ö. isimli şahıslar, 6 paket halinde 17 kilo 680 gram esrar maddesi ile yakalandı. Yakalanan şüpheliler 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikten sonra çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA