Antalya'ya gidiyorum diyerek Kocaeli'den çıktı! İsrail sınırından ölüm haberi alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'ya gidiyorum diyerek Kocaeli'den çıktı! İsrail sınırından ölüm haberi alındı

04.11.2022 12:04

Kocaeli'de yaşayan ve "Antalya'ya gidiyorum" diyerek evinden ayrıldıktan sonra bir süredir haber alınamayan Şahin Gökmen'in ailesi Ürdün Konsolosluğu'ndan gelen mesajla yıkıldı. Gökmen'in İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü bilgisine yer verilen mesaj üzerine harekete geçen aile, konunun aydınlatılması için girişimlerde bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde oturan Şahin Gökmen iddiaya göre, 'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Şahin Gökmen'den ailesi bir süredir haber alamadı.

İSRAİL SINIRINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Gökmen'e ulaşmaya çalışan aile, dün Ürdün Konsolosluğu'ndan gelen bir mesajla yıkıldı. Konsolosluktan Şahin Gökmen'in İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü, cenazesinin gönderilmesi için de işlemlerin ilerleyen günlerde başlayacağı yönünde mesaj geldiği öğrenildi.

AİLE GİRİŞİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Mesaj üzerine adeta şok geçiren aileye yakınları da destek olmak için adrese gitti. Gökmen ailesi, konunun net olarak aydınlanması için girişimleri sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Murat Sarıal: israilde ne işi var. israil sınırına yaklaşılmayacagını mavi marmara olayından bilmiyormusunuz. israil öldürür kimseyede hesap vermez arkasında abd var. Cevap Yaz 23 10 Yayından Kaldır
500
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Ürdün maçlarının aday kadrosu açıklandı A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Ürdün maçlarının aday kadrosu açıklandı

Kocaeli, Antalya, İsrail, Ürdün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'ya gidiyorum diyerek Kocaeli'den çıktı! İsrail sınırından ölüm haberi alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:02 Cinsel tercihiyle gündem olan voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi çok ünlü bir isim çıktı
12:43 İzmir'deki depremden acı haber! Panik nedeniyle kriz geçiren vatandaş yaşamını yitirdi
12:42 TÜİK rakamları açıkladı, memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı belli oldu
11:59 67 yaşındaki annelerinin hamilelik haberini alan 2 çocuğun yaptıkları şaşırttı
11:25 Asya'da savaş çanları! Kuzey Kore yüzlerce uçakla Güney Kore'ye karşı gövde gösterisi yaptı
11:17 ABD'de eski kocası tarafından diri diri gömülen kadın, mezardan çıkmayı başardı
11:16 Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İzmir'de depremden panik sebebiyle 64 kişi etkilendi, 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor
10:41 Kar kuyusunda kemikleri bulunan kadını altınları için bir çobanın öldürdüğü belirlendi
10:41 Antalya'ya gidiyorum diyerek Kocaeli'den çıktı! İsrail sınırından ölüm haberi alındı
10:44 Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun pembe kombinleri sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 13:21:33. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'ya gidiyorum diyerek Kocaeli'den çıktı! İsrail sınırından ölüm haberi alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement