Antalya'ya girişe denizden de izin yok 'Karakolbot' ile denetim - Son Dakika

Antalya'ya girişe denizden de izin yok: 'Karakolbot' ile denetim

Kara, deniz ve havayoluyla ulaşıma müsait turizm kenti Antalya'da deniz polisi, 'karakolbot' adı verilen özet botla denizden ulaşımı engellemek için denetim yaptı. Yalnız başına denize açılan bir tekne kaptanı ekipler tarafından sağlığı için evde kalması yönünde uyarılarak daha fazla açılmasına izin verilmedi.

Koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin kapsamını genişleten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30'u büyükşehir olmak üzere 31 ilin giriş ve çıkışlarının yasakladığını, 20 yaş altı vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıklamasının ardından 81 il valiliklerine gönderilen genelgeyle birlikte polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı. Özellikle il giriş- çıkışlarını birbirine bağlayan ana yollarda oluşturulan güvenlik noktalarında jandarma ve polis ekipleri tüm özel araçların geçişini engelleyerek geri gönderdi. Ticari faaliyetini belgeleyen araçlara izin verilirken TIR, kamyon ve kamyonetlerin kapalı olan kasaları yolcu nakledilebileceği ihtimaline karşın detaylıca arandı. Ayrıca özel araçlarıyla geçiş yapmak isteyen vatandaşların tek tek ateşleri de ölçülüp maske kontrolü de yapıldı. 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan yasağın benzerinin 20 yaş altı gençlere de uygulanması nedeniyle araçlarda gençlerin de kimlik kontrolü yapıldı. Yaşı 20'nin altında ve 65'in üstünde olan vatandaşlara 3 bin 150 lira yasağa uymadığı için, 392 lira da Kabahatler Kanunu'na göre toplamda 3 bin 542 lira para cezası kesiliyor.

Turizm kenti Antalya'da da yasak en ince ayrıntısına kadar uygulanıyor. Yasak öncesinde 4 olan kontrol noktası 13'e çıkarılırken kente deniz, kara ve havayoluyla ulaşımın mümkün olması nedeniyle denizden de denetim faaliyetleri sürdürüldü. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri 'karakolbot' olarak tabir edilen özel botla sahil bandı boyunca denetim yaptı. Falezlerde ve sahil bandında vatandaş yoğunluğunu denetleyen ekipler, açıkta ise tekne, sandal ve turistik yatları inceledi. 40 metrelik falezlerde olta avcılığı yapan bir amatör balıkçıyı kıyıdan uyaran ekipler, açıkta ise bir tekne ile karşılaştı. Büyük limanda demirlediğini söyleyen kaptan Barış Yücesoy'a yaklaşan ekipler teknenin içinde yolcu olup olmadığını sordu. Yücesoy'un yaşını da soran ekipler daha sonra sağlığı için evinde olması gerektiği uyarısında bulunarak daha fazla açılmasına izin vermedi.

Diğer yandan Antalya Limanı işleticisi Port Akdeniz, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında liman sahasına girişte maske takma zorunluluğu geldiğini belirterek, maskesiz kimsenin kesinlikle limana girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.