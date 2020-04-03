Antalya'ya girişlerde sıkı tedbirler devam ediyor - Son Dakika
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Antalya'ya girişlerde sıkı tedbirler devam ediyor

6 saat önce

Antalya Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin ana girişlerindeki sıkı uygulamalar bugün de devam etti.

Antalya'ya girişlerde sıkı tedbirler devam ediyor, System.String[]

Antalya Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin ana girişlerindeki sıkı uygulamalar bugün de devam etti. Antalya'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süresiyle ikemetgahlarında sıhhi gözetim altına alınacağını açıklayan Vali Münir Karaloğlu, emniyet ve jandarmanın giriş çıkışlardaki uygulamalarını yakından takip ediyor.

Antalya'da insan hareketliliğini en aza indirmeye yönelik Antalya Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan tedbir ve yasaklarla ilgili denetimler hızla devam ediyor. Antalya'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile her ne şekilde olursa olsun karayolu, deniz yolu, havayolu ile Antalya'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözetim altına alınmasına karar veren Vali Münir Karaloğlu, emniyet ve jandarmanın giriş çıkışlardaki uygulamalarını da yakından takip ediyor.

Antalya'ya İstanbul ve Ankara girişlerinin yapıldığı Döşemealtı İlçesi Selimiye Giriş noktasında yapılan kontroller aralıksız sürüyor. Önceki güne nazaran araç kuyruğunun azaldığı gözlenen giriş noktasına gelen vatandaşlar jandarma ve polis ekiplerince kontrolden geçirildi. İlk olarak ateşleri ölçülen ardından Antalya'ya geliş nedeni sorgulanan vatandaşların ikamet bilgileri ve izinleri doğrultusunda yönlendirme yapıldı. Önceki günlere nazaran yoğunluğun azaldığı gözlenen giriş noktasında kimi vatandaş ikametini belgeleyip şehre giriş yaptı, kimisinin de girişi reddedilerek geri gönderildi. Otomobilleriyle gelenlerin büyük çoğunluğunun İstanbul, Isparta ve Ankara plakalı araçlar olduğu gözlendi.

14 GÜNÜ DUYUNCA GERİ DÖNDÜ

Bucak'ta yaşayan Selehattin Şengezer, iş için geldiği Antalya'da 14 gün sıhhi gözetimde olacağını duyunca geri dönmeye karar verdi. Hem Bucak'ta hem de Antalya'da evi olduğunu söyleyen Şengezer, "İnşaat işiyle uğraşıyorum. Antalya'ya gelip akşamına Bucak'a dönecektim. Fakat 14 gün sıhhi gözetim altına girmemek için işlerimi askıya aldım ve geriye dönüyorum" dedi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNU ALMAYA GELDİ

İstanbul'da oturan Engin Yeşilyurt, Antalya'nın Döşemealtı İlçesi'nde bulunan eşi ve bebeğini almak için Antalya'ya karayolu ile geldiğini söyledi. Eşi ve bebeğini alıp İstanbul'a dönmek istediğini polislere söyleyen Yeşilyurt'un bu talebi reddedildi. Eşi ve çocuğunun kontrol noktasına gelmesini isteyen kolluk güçleri Yeşilyurt'a geçiş izni vermedi. Eşiyle telefonla görüşen Engin Yeşilyurt, "Antalya'ya giriş yaptığım taktirde 14 gün evde olmam gerekiyormuş. Eşimle konuştum. İstanbul'a dönüşümüzü erteledik. Yanlarına gidiyorum. 14 gün evde kalacağım, ardından yola çıkacağız" diye konuştu.


Antalya Valiliği, İstanbul, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:12 Kaynak: DHA

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