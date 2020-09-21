Antalya'ya hafta içi 35-40 bin, hafta sonu 40-45 bin turist geliyor - Son Dakika

Antalya'ya hafta içi 35-40 bin, hafta sonu 40-45 bin turist geliyor

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'yi makamında kabul etti.

Antalya'ya hafta içi 35-40 bin, hafta sonu 40-45 bin turist geliyor, System.String[]

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'yi makamında kabul etti. Büyükelçiye turizm hakkında bilgi veren Vali Yazıcı, ağustos ayı itibariyla turizmin başkenti Antalya'ya gelen turist sayısında artış olduğunu, hafta içi 35-40 bin, hafta sonu ise 40-45 bin turist geldiğini açıkladı.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. İlk olarak valilik şeref defterini imzalayan Maki, daha sonra Vali Yazıcı'ya teşekkürlerini sundu. Pandeminin bitmesiyle birlikte geçen yılarda olduğu gibi Antalya'nın çok fazla turist ağırlayacağını ümit ettiklerini anlatan Vali Yazıcı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağladıkları olanaklarla ağustos ayından itibaren yurt dışından çok sayıda turist geldiğini söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda turizmin başkenti Antalya'ya turistin artarak gelmeye başladığını aktaran Yazıcı, hafta içi 35-40 bin, hafta sonu ise günlük 40-45 bin arasında turist geldiğini açıkladı.HAFTA SONU 44 BİN 400 TURİST GELDİVali Ersin Yazıcı, "Başka ülkelere gitmeyen turistler, bizim sağladığımız imkanlar ve sertifikasyon sayesinde otellerde oluşturduğumuz standartlar ve pandemiyle ilgili güvenlik koşullarıyla alakalı 1 Ağustos itibarıyla çok sayıda misafir gelmeye başladı. Ok sürekli yukarı çıkıyor. 3-5 binle başlayan sayılarımız şu an günlük 35-40 bin, hafta sonu ise 40-45 bini bulan turist trafiğimiz başladı. Hafta sonu bir günde 44 bin 400 turist geldi. Geçen yıla göre bu rakamlar çok düşük. Eylül ayında nispeten geçen yıla biraz yaklaştık" dedi.TEMMUZDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDIDaha önce görev yaptığı şehirlerde yerli turizmin olduğunu belirten Vali Yazıcı, Antalya'nın turizmin başkenti olduğunu ve turizmin çok ileri düzeyde yer aldığını aktardı. Göreve kısa sürede adapte olduğunu aktaran Yazıcı, "Haziran ve temmuz, hareketin olmadığı aylardı. Turizmin tüm unsurlarıyla çok sık bir araya geldik. Hep birlikte oluşturduğumuz standartlar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği standartları işletmeler, tur firmaları, sağlık sektörü, otelcilerle ve turizm sektörleriyle defalarca bir araya gelerek temmuz ayını hazırlıklarla tamamladık. Ürünlerini ağustos ayı itibarıyla görmeye başladık" diye konuştu.SİDE VE ALANYA BÖLGESİNDE 3 BİN FİN VATANDAŞ YAŞIYOR

Finlandiya'dan Antalya'nın Gazipaşa Havalimanı'na direkt uçuşları olduğunu aktaran Büyükelçi Ari Maki, özellikle yaz aylarında Antalya ve Gazipaşa'ya çok sayıda uçuşları olduğunu belirtti. Pandemi nedeniyle şu an bu uçuşların askıya alındığını açıklayan Maki, Side ve Alanya bölgesinde yaklaşık 3 bin Fin vatandaşın yaşadığını söyledi. Pandemi nedeniyle bu sayıda değişiklik olabileceğini anlatan Maki, bu sayının araştırılıp yeniden belirleneceğini söyledi. Maki, "Gelen tüm turistlere, Finlandiyalı turistlere karşı gösterdiğiniz yardım ve ilgi için, güvenli bir ortam sağladığınız için teşekkür ederim" dedi.


Ersin Yazıcı, Finlandiya, Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'ya hafta içi 35-40 bin, hafta sonu 40-45 bin turist geliyor - Son Dakika

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