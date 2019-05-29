Son Dakika Haberleri: Antalya'ya hava yoluyla gelen yolcu sayısı arttı
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Antalya'ya hava yoluyla gelen yolcu sayısı arttı

38 dakika önce

Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente gelen toplam turist sayısı mayıs ayı içinde 3 milyon 111 bini aştı.

Antalya'ya hava yoluyla gelen yolcu sayısı arttı, System.String[]
Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente gelen toplam turist sayısı mayıs ayı içinde 3 milyon 111 bini aştı.
AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, mayıs ayında Antalya Havalimanı aracılığıyla 3 milyon 48 bin 306 kişi, Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla da 62 bin 799 kişi kente geldi.
Antalya ve Gazipaşa Havalimanı'ndan kente giriş yapan toplam yolcu sayısı 3 milyon 111 bin 105 kişiye ulaştı.
Mayıs ayı itibarıyla kente gelen günlük turist sayısı ortalaması ise 55 binin üzerinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:16 Kaynak: AA
turist, Gazipaşa, Antalya, Güncel
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