Antalya'ya hava yoluyla gelen yolcu sayısı arttı

Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente gelen toplam turist sayısı mayıs ayı içinde 3 milyon 111 bini aştı.

Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente gelen toplam turist sayısı mayıs ayı içinde 3 milyon 111 bini aştı.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, mayıs ayında Antalya Havalimanı aracılığıyla 3 milyon 48 bin 306 kişi, Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla da 62 bin 799 kişi kente geldi.

Antalya ve Gazipaşa Havalimanı'ndan kente giriş yapan toplam yolcu sayısı 3 milyon 111 bin 105 kişiye ulaştı.

Mayıs ayı itibarıyla kente gelen günlük turist sayısı ortalaması ise 55 binin üzerinde gerçekleşti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gözü dönen ağabey, tartıştığı kardeşini tabancayla vurdu

Yüzme havuzunun klor tankından sızan gaz site sakinlerini zehirledi

Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü

Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var