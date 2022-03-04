Antalya'ya hayırsever aile tarafından sağlık hizmet istasyonu yaptırılacak - Son Dakika
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Antalya'ya hayırsever aile tarafından sağlık hizmet istasyonu yaptırılacak

04.03.2022 14:40
Antalya'ya hayırsever aile tarafından sağlık hizmet istasyonu yaptırılacak

Antalya'da bir hayırsever aile tarafından yaptırılacak 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı.

Antalya'da bir hayırsever aile tarafından yaptırılacak 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı.

Vali Ersin Yazıcı, Valilikte gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, hayırsever Dr. Gönül Peçen ve kızı Sinem Peçen'in Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde 100 metrekarelik bir alanda sağlık hizmetleri istasyonu yaptıracaklarını belirtti.

Hayırseverlerin kente önemli katkı sağladığını ifade eden Yazıcı, Antalya'nın her alanda öncü olduğu gibi hayırsever konusunda da önemli bir potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

Bugün taraflar arasında protokolün imzalandığını, ardından çalışmalara başlanılacağını aktaran Yazıcı, "Çok güzel bir hayır yapıyorsunuz. Devletimiz yapıyor ama özellikle eğitim, sağlık ve dini tesis alanlarında hayırseverlerimizin katkısından dolayı mutlu oluyoruz. Desteklerinden ve gönül güzelliklerinden dolayı tüm hayırseverlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ile hayırsever Gönül Peçen arasında protokol imzalandı.

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Ahatlı Mahallesi, Ersin Yazıcı, 112 Acil, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'ya hayırsever aile tarafından sağlık hizmet istasyonu yaptırılacak - Son Dakika


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