- Antalya'ya Haziran ayında 2 milyon 228 bin 994 turist geldi

- Antalya'ya Haziran ayında 2 milyon 228 bin 994 turist geldiHaziran rakamları rekorları altüst ettiANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'da Haziran ayı rekorlarla sona erdi. 30 Haziran itibariyle kente gelen turist sayısı 2 milyon 228 bin 994 oldu. Turizm sektörü Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında da yeni rekorlar bekliyor.Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019'un Mayıs ve Haziran aylarında üst üste rekorlar kırdı. Özellikle günlük gelen yolcu sayısındaki büyük artış turizmi hareketlendirdi ve sezon beklenilenden önce başladı. Sezonun ölü dönemi olarak nitelendirilen ocak-şubat-mart aylarında geçen yıllara göre yüzde 50'ye yakın artışlarla büyük başarı yakalayan kent turizmi, Mayıs ve Haziran aylarında üç ayrı rekora imza attı.Mayıs'ta ilk defa 3 milyon2019'un Mayıs ayında ilk rekor, 9 Mayıs Perşembe itibarıyla kırıldı, kente gelen yabancı turist sayısı ilk kez 2 milyonu aştı. Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı toplam rakamı 2 milyon 15 bin 704 kişi oldu. İkinci rekor ise 25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşti. 25 Mayıs'ta kente 76 bin 739 turist geldi. Bu sayı ile mayıs ayı gün rekoru kırılmış oldu. Üçüncü rekor haberi ise 27 Mayıs Pazartesi günü geldi. Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanları aracılığıyla kente gelen toplam turist sayısı ilk defa mayıs ayı içinde 3 milyon rakamını aştı. 27 Mayıs itibarıyla toplam turist sayısı 3 milyon 53 bin 965 kişi oldu. Bu rakamın 2 milyon 992 bin 561'i Antalya Havalimanı'na, 61 bin 404'ü ise Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı.Haziran'da 3 ayrı rekorHaziran ayı da 2019'un rekorlar ayı olarak tarihe geçti. Gazipaşa ve Antalya Havalimanlarından kente gelen turist sayısı 8 Haziran'da 85 bin 205 ile yeni bir rekor olarak istatistiklerde yerini aldı. 22 Haziran'da ise gelen 86 bin 308 turist ikinci gün rekoru oldu. Son olarak 29 Haziran'da yeni bir rekor daha kırıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından "Allah huzurumuzu bereketimizi daim etsin" ifadesiyle yaptığı paylaşımda, 29 Haziran Cumartesi günü Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısının 90 bin 889 kişi olduğunu belirterek, bu rakamın tüm zamanların gün rekoru olduğunu açıkladı. Bu rekorla birlikte haziran ayında üçüncü kez gün rekoru kırılmış oldu.Yüzde 17 artış yaşandıDün itibariyle geride kalan Haziran ayında toplam 2 milyon 228 bin 994 turist Antalya'da misafir edildi. 2019'un ilk altı ayına bakıldığında ise bu rakam 5 milyon 462 bin 482 olarak gerçekleşti. Antalya'da, 2016 yılının aynı döneminde 2 milyon 186 bin 697, 2017'de 3 milyon 385 bin 615 ve 2018'de 4 milyon 668 bin 454 turist geldi. Bu verilerle beraber Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik bir artış yaşandı.Hedef 16 milyonRus ve Alman milletlerinin ağırlıkta tercih ettiği kentte, geçen yıl toplam turist sayısında 13 milyon 642 bin kişiyle tüm yılların rekorunun kırıldığı Antalya'da bu yılki hedef ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile turizm sektörü temsilcileri tarafından 16 milyon olarak açıklandı.