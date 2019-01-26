Antalya'ya İnemeyen Yolcu Uçağı, Dalaman'a İndi
22 dakika önce
ANTALYA Havalimanı'na hava muhalefeti nedeniyle inemeyen yolcu uçağı, Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı.
ANTALYA Havalimanı'na hava muhalefeti nedeniyle inemeyen yolcu uçağı, Muğla
'nın Dalaman
Havalimanı'na iniş yaptı. Polonya
merkezli Enter Air'e ait içerisinde 181 yolcusu bulunan yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Antalya
Havalimanı'na iniş yapamadı. Pilot
, en yakın havalimanı olan Dalaman Havalimanı'na yönlendirildi. Polonya uçağı, saat 11.58'de, Dalaman Havalimanı'na indi. Yolcuların uçak içinde bekleyişinin sürdüğü, Antalya'daki hava durumunun inişe müsait olmasının beklendiği belirtildi. - Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:17 Kaynak: DHA
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