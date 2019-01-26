Son Dakika Haberleri: Antalya'ya İnemeyen Yolcu Uçağı, Dalaman'a İndi

Antalya'ya İnemeyen Yolcu Uçağı, Dalaman'a İndi

22 dakika önce

ANTALYA Havalimanı'na hava muhalefeti nedeniyle inemeyen yolcu uçağı, Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı.

Antalya'ya İnemeyen Yolcu Uçağı, Dalaman'a İndi, System.String[]
ANTALYA Havalimanı'na hava muhalefeti nedeniyle inemeyen yolcu uçağı, Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı.

Polonya merkezli Enter Air'e ait içerisinde 181 yolcusu bulunan yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yapamadı. Pilot, en yakın havalimanı olan Dalaman Havalimanı'na yönlendirildi. Polonya uçağı, saat 11.58'de, Dalaman Havalimanı'na indi. Yolcuların uçak içinde bekleyişinin sürdüğü, Antalya'daki hava durumunun inişe müsait olmasının beklendiği belirtildi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:17 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Denizde Çıkan Hortum Görüntülendi Sel Sularında Can Veren Gencin Babası Konuştu: Hava Kötü, Nişanlının Yanında Kal Demiştim

Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var Bakan Kurum Antalya'daki Hortum Felaketinin Bilançosunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 15:39:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'ya İnemeyen Yolcu Uçağı, Dalaman'a İndi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]