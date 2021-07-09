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Antalya'ya "kombine" taşımacılık başlıyor - Son Dakika

Antalya'ya "kombine" taşımacılık başlıyor

09.07.2021 13:52
Antalya'ya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık AŞ, kademeli normalleşme doğrultusunda halen devam eden Bursa ve Karaman'ın yanı sıra 10 Temmuz'dan itibaren Antalya Alanya'ya yüksek hızlı tren artı otobüs bağlantılı kombine taşımacılık başlatıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık AŞ, kademeli normalleşme doğrultusunda halen devam eden Bursa ve Karaman'ın yanı sıra 10 Temmuz'dan itibaren Antalya Alanya'ya yüksek hızlı tren artı otobüs bağlantılı kombine taşımacılık başlatıyor.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, günlük sefer sayısı 26'dan 36'ya çıkarılan yüksek hızlı trenler aynı tarihten itibaren Ankara-Konya-Karaman, İstanbul-Konya-Karaman, Ankara-Eskişehir-Bursa, Konya-Eskişehir-Bursa, Ankara-Antalya-Alanya, İstanbul-Antalya-Alanya hatlarında YHT artı otobüs bağlantısıyla kombine taşımacılık hizmeti verecek. YHT seferlerinin artırılmasıyla günlük 4 bin 542, toplamda 16 bin 92 ilave kapasite sağlayan TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, YHT artı kombine taşımacılıkla sadece YHT'lerin ulaştığı şehirlere değil, yakın şehirlere de seyahat süresini önemli oranda düşürüyor. YHT artı otobüs bağlantısıyla seyahat süreleri ise şöyle:

"Ankara-Eskişehir-Bursa 4 saat, Konya-Eskişehir-Bursa 4 saat 15 dakika, Ankara-Konya-Karaman 3 saat 35 dakika, İstanbul-Konya-Karaman 6 saat 55 dakika, Ankara-Konya-Antalya 7 saat 20 dakika, Ankara-Konya-Alanya 7 saat 30 dakika, İstanbul-Konya-Antalya 10 saat 30 dakika, İstanbul-Konya-Alanya 10 saat 45 dakika."

YHT artı otobüs bağlantılı kombine taşımacılıkla seyahat süresinde önemli tasarruf sağlanırken, konforlu, rahat, ekonomik bir yolculuk imkanı sunuluyor. İstanbul-Antalya-Alanya arasındaki seyahat süresinin otobüsle 12-14 saat olduğu dikkate alındığında YHT artı otobüs bağlantısıyla bu sürenin yaklaşık 10 saat 30 dakikaya inmesi, vatandaşların tatil amaçlı seyahatlerinde çok önemli rahatlık ve kolaylık sağlıyor. Bugüne kadar 57 milyon yolcuya hizmet veren yüksek hızlı trenlerin otobüs bağlantılı kombine taşımacılığa en fazla talep Ankara-Eskişehir-Bursa, Konya-Eskişehir-Bursa hatlarında oldu. Bu hatlarda bugüne kadar 1 milyon 596 bin 925 kişi YHT otobüs bağlantısını tercih ederek hem konfor hem de zaman tasarrufu sağladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul hattında "Ekspres YHT" seferlerinin yarın itibarıyla başlayacağını açıklamıştı. - ANKARA

Antalya, Karaman, Alanya, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'ya 'kombine' taşımacılık başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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