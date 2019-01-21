Antalya'ya Müzelerle Zenginleştirilmiş Millet Bahçesi

Antalya'da, Işıklar'daki yıkılan stadyum alanı ile Karaalioğlu Parkı, Kent Müzesi ve Millet Bahçesi olarak hizmet verecek.

Antalya'da, Işıklar'daki yıkılan stadyum alanı ile Karaalioğlu Parkı, Kent Müzesi ve Millet Bahçesi olarak hizmet verecek.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil alana dönüştürülmek üzere yıkılan eski stadyum, Millet Bahçesi olarak inşa edildi.



Proje kapsamında yer altındaki otopark, hizmete hazır hale getirildi. Altyapı çalışmaları ve betonarme imalatı tamamlandı. Peyzaj ve meydan düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.



Mevcut ağaçların korunduğu proje kapsamında görsel güzellik sunan 18 hurma ağacı dikildi.



Orijinaline uygun yeniden inşa edilen eski açık tribünün üst gölgelik imalatına da başlandı.



Millet Bahçesi'nde 4 müze



Millet Bahçesi, Antalya Kent Müzesi Projesi'nin yer aldığı Karaalioğlu Parkı ile bütünleşik hizmet verecek.



Projeyle tadilatı süren spor salonu, Kent Müzesi olacak. Tarihi Büyükşehir Belediye binası, Belediye Müzesi olarak hizmet verecek.



Restorasyonlarının tamamlandığı Fen İşleri ve Çevre Sağlığı binaları da farklı müzelere ev sahipliği yapacak. Yıkılan stadyum alanı, Karaalioğlu Parkı ve Kent Müzesi ile Millet Bahçesi olarak, ziyaretçilerini ağırlayacak.



Meydanı, parkları, sosyal ve kültürel alanları ile Antalya, yemyeşil yaşam alanına kavuşacak.



Zarar gören heykeller onarıldı



Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi'nde bulunan Romalı ve sokak müzisyeni temalı heykellere kimliği belirsiz kişilerce verilen zararların izleri de silindi.



Bazı bölümleri kırılıp spreyle boyanan heykeller, onları yapan heykeltıraş Nusret Demir tarafından sökülüp onarıldı.



Bakım ve onarımı tamamlanan heykeller, eski haline getirilerek aynı yerlerine monte edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı

Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi

Babasının Döverek Öldürdüğü Mertcan'ın Annesi, Oğlunun Karnesini Öperek Ağladı

Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu Geçici Olarak Kapatıldı