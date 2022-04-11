Antalya'ya nisan ayında kar yağdı - Son Dakika
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Antalya'ya nisan ayında kar yağdı

11.04.2022 18:41

- Antalya'ya nisan ayında kar yağdı Turizmin başkenti Antalya'ya nisan ayında kar yağdı.

- Antalya'ya nisan ayında kar yağdı

ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'ya nisan ayında kar yağdı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki - Seydişehir karayolu Alacabel mevkiisine saat 14.30 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren başladığı ve karayolları Alacabel şantiyesine kadar devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı. Alacabel'de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi bulurken, kar yağışının 17.30 sıralarında etkisini yitirdiği belirtilirken, ulaşımda herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.

Antalya'ya nisan ayında kar yağdı
Antalya'ya nisan ayında kar yağdı
Antalya'ya nisan ayında kar yağdı

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Antalya, Konya, Nisan, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'ya nisan ayında kar yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'ya nisan ayında kar yağdı - Son Dakika
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