Antalya'ya ocak ayında rus ve alman ilgisi-arşiv - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'ya ocak ayında rus ve alman ilgisi-arşiv - Son Dakika

Antalya'ya ocak ayında rus ve alman ilgisi-arşiv

6 saat önce

Antalya'ya ocak ayında Rus ve Alman ilgisiAntalya'ya ocak ayında Rus ve Almanlar yoğun ilgi gösterdi.

Antalya'ya ocak ayında Rus ve Alman ilgisi

Antalya'ya ocak ayında Rus ve Almanlar yoğun ilgi gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine oranla Rus turist sayısı yüzde 53, Alman ziyaretçi sayısı yüzde 37 arttı. Antalya, ağırladığı 186 bin 225 turist ile tüm zamanların ocak ayı dönemsel rekorunu da kırdı.

2020 yılının ilk ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayıları açıklandı. Ocak ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 oranında artarak, 186 bin 225 oldu. 2020 Ocak ayına ilişkin bu rakam, Antalya'nın tarihinde en çok ziyaretçi aldığı ocak ayı olarak kayıtlara geçti. 2016 yılının ocak ayında 97 bin, 2017'nin ocak ayında 88 bin, 2018 yılının ocak ayında 92 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan Antalya, geçen yılın aynı döneminde ise 142 bin turist ağırlamıştı.

Ocak ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen iki ülke ise 57 binle Rusya ve 40 binle Almanya oldu. Geçen yılın aynı dönemine oranla Rus turist sayısında yüzde 53, Alman ziyaretçi sayısında yüzde 37 artış yaşandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)-

Antalya'ya ocak ayında rus ve alman ilgisi-arşiv

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AFAD, Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki depremin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı
Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın? Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 19:16:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'ya ocak ayında rus ve alman ilgisi-arşiv - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]