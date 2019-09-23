Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)
18 dakika önce
KONYA'DA TOPRAĞA VERİLMESİ BEKLENİYORIrak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in acı haberi, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Erenkaya Caddesi'de yaşayan...
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:05 Kaynak: DHA
KONYA'DA TOPRAĞA VERİLMESİ BEKLENİYOR
Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in acı haberi, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Erenkaya Caddesi'de yaşayan kayınpederi Hüseyin ve kayınvalidesi Şükran İlhan'a verildi. Şehidin kayınpederinin oturduğu eve, Türk bayrağı asılırken, sokağa da taziye çadırı kuruldu. Şehidin cenazesinin yarın Konya'da toprağa verilmesi bekleniyor.
El yapımı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit oldu Eşini birliğine teslim edip dönen kadın, kazada çocuğu ile can verdi Bakan Ersoy: Thomas Cook'un iflasından dolayı zarar gören işletmelere kredi desteği yapılacak Erman Toroğlu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı için MHK'nın kararını açıkladı