Antalya'ya şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının şarampole devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Adnan Kısar (52), memleketi Antalya'nın Kaş ilçesinde toprağa verildi. Şehit polis Kısar'ın cenazesi uçakla Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na getirildi. Cenaze Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve yakınları tarafından teslim alındı. Ambulansa alınan cenaze, oluşturulan konvoyla Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'ne getirildi. Burada 2006 yılında vefat eden babası Mustafa Celal Keser ve halen hayatta olan annesi Münevver Keser'in (87) evine getirilen şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından tören için Kınık Merkez Camisi'ne götürüldü.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),