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Antalya'ya sır ölüm! 24 yaşındaki kadının yeni taşındığı evinde cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Antalya'ya sır ölüm! 24 yaşındaki kadının yeni taşındığı evinde cansız bedeni bulundu

31.01.2022 17:07

Denizli'den kısa süre önce Antalya'ya taşınan 24 yaşındaki genç kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Polis ekiplerinin soruşturma başlatılan olayda, uyuşturucu madde kullanımı üzerinde duruyor. Diğer taraftan cansız bedenin yanında 10'dan fazla sayıda çakmak yan yana dizilmiş halde bulundu.

Antalya'da dün akşam müstakil bir evde yalnız yaşayan Ayşegül T.'nin (24) yerde hareketsiz yattığını fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşegül T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

YAN YANA DİZİLMİŞ 10'DAN FAZLA ÇAKMAK BULUNDU

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, genç kadının uyuşturucu madde kullanımı yüzünden öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Genç kadının cesedinin yanında hemen yanında ise yan yana dizilmiş 10'dan fazla sayıda çakmak olduğu öğrenildi.

24 yaşındaki genç kadın yeni taşındığı evinde ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre önce Denizli'den Antalya'ya geldiği öğrenilen Ayşegül T.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24 yaşındaki genç kadın yeni taşındığı evinde ölü bulundu
Antalya'ya sır ölüm! 24 yaşındaki kadının yeni taşındığı evinde cansız bedeni bulundu
Antalya'ya sır ölüm! 24 yaşındaki kadının yeni taşındığı evinde cansız bedeni bulundu
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Uyuşturucu, Antalya, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'ya sır ölüm! 24 yaşındaki kadının yeni taşındığı evinde cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'ya sır ölüm! 24 yaşındaki kadının yeni taşındığı evinde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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