İngiliz çocuk, otel havuzunda boğuldu - Son Dakika
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İngiliz çocuk, otel havuzunda boğuldu

16.08.2022 12:16
İngiliz çocuk, otel havuzunda boğuldu

ANTALYA'ya tatil için ailesiyle gelen İngiliz Oliver Mattew Graham (13), Aksu ilçesinde konakladıkları 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu.

ANTALYA'ya tatil için ailesiyle gelen İngiliz Oliver Mattew Graham (13), Aksu ilçesinde konakladıkları 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu.

Olay, pazar günü Aksu'da bulunan 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Ailesiyle tatil için kente gelen İngiliz Oliver Mattew Graham, teyzesiyle birlikte büyüklerin kullandığı havuza girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan çocuğu, otel görevlileri havuzdan çıkardı. Durumun bildirilmesiyle otele sağlık ekipleri sevk edildi. Önce cankurtaranların ardından sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Graham, götürüldüğü özel hastanede kurtarılamadı. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Otelden yapılan açıklamada, "Genç misafirlerimizden birinin yakınlarından biriyle ana havuzumuzda yüzerken vefat etmesi nedeniyle çok üzgünüz" denildi.

Yetkililer ise otel havuzlarının 24 saat kameralarla takip edildiğini, birkaç saniye içinde görevli cankurtaranların çocuğa müdahale ettiğini kaydetti.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz çocuk, otel havuzunda boğuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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