Antalya'ya tatile gelen bir İngiliz turisti dolandıran iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir İngiliz turisti dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İngiliz turist A.E'nin 8 Şubat'ta bir mekanda tanıştığı 2 kişi tarafından içkisine ilaç katılarak kredi kartlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar sonucu şüphelilerin güvenlik kameralarından eşkalleri tespit edildi. Şüphelilerin, Tunus vatandaşı Mokhles Kouakbı ve Suriye vatandaşı Hüseyin Hasan olduğu belirlendi.

Fethiye ve Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler Fethiye'de gözaltına alındı.

Mokhles Kouakbı'nın emniyetteki ifadesinde, kredi kartını kullanarak suç ortağı Hüseyin Hasan ile kuyumcudan 135 bin lira değerinde altın aldıklarını belirttiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İki şüphelinin başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerde aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları bildirildi.