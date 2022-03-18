Antalya'ya tatile gelip dönemeyen Ukraynalı aileden dünyaya çağrı: "Savaş uçakları Ukrayna'dan geçmesin" - Son Dakika
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Antalya'ya tatile gelip dönemeyen Ukraynalı aileden dünyaya çağrı: "Savaş uçakları Ukrayna'dan geçmesin"

18.03.2022 21:40

Antalya'ya tatile gelip dönemeyen Ukraynalı aileden dünyaya çağrı: "Savaş uçakları Ukrayna'dan geçmesin"Rusya arasında çıkan savaş nedeniyle ülkesine geri dönemeyen Ukraynalı aile, bir önce savaşın sona ermesini bekliyor.

Antalya'ya tatile gelip dönemeyen Ukraynalı aileden dünyaya çağrı: "Savaş uçakları Ukrayna'dan geçmesin"

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde tatildeyken Ukrayna- Rusya arasında çıkan savaş nedeniyle ülkesine geri dönemeyen Ukraynalı aile, bir önce savaşın sona ermesini bekliyor. Çok sevdikleri yakınlarına kavuşmanın hayaliyle ülkelerinden uzak kalan Ukraynalı aileye kalabilecekleri ev ve çocuklarının okuması için okul imkanı sağlandı. Savaşın ilk çıktığı anda otelde tatilde olduklarını belirten, 1 aydır göremediği ailesi ve Ukrayna halkı için tedirgin olduklarını belirten İrina Salomakha, gözyaşları içinde "lütfen Ukrayna'nın üzerinden uçakların geçmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu.

"Kesinlikle beklemiyorduk"

Böyle bir durumu beklemediklerini belirten İrina Salomakha, "Sabah oteldeyken babam aradı. Sabah başlamış çatışma. Biz burada oteldeydik. Haberi aldığımızda saat 5 gibiydi. Bunu kimse beklemiyordu kesinlikle. Korku, dalgınlık hissettim. Annem, babam kız kardeşim yani bütün ailem, akrabalarım orada. Yaklaşık 1 aydır göremiyorum. Savaş biterse ilk yapmak istediğim buluşup ailemi görmeyi istiyorum. Şu an ailecek burada kalıyoruz. Ben, eşim oğlum ev kiraladık burada. Çünkü eve dönme şansımız yok, burada kalmak zorundayız. Lütfen Ukrayna'nın üzerinden uçakların geçmesine izin vermeyin" diye konuştu.

"Türk halkına minnettarız"

Çocuklarının okula başladığını söyleyen Alexandr Salomakha, "Hayatım tabi ki bozuldu, hepimiz korktuk. Yani hayatımız yıkıldı. Arkadaşlarımız, akrabalarımız ve halkımız için çok korktuk. Biz savaş çıkabileceğini tahmin ediyorduk ama son ana kadar inanmıyorduk. Bizim canlarımız orada. Eğer biz de orada olsaydık halkımız ve ülkemiz için her şeyi yapacaktık. Burada çevremizde olan Türk halkına minnettarız. Çok iyi bir ev bulmaya yardımcı oldular. Çocuğumun okuması için imkan sundular. Türkiye de aynı evimizde ki gibi normal bir yaşam sundukları için minnettarız. Gerçekten teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Antalya'ya tatile gelip dönemeyen Ukraynalı aileden dünyaya çağrı: Savaş uçakları Ukrayna'dan geçmesin
Antalya'ya tatile gelip dönemeyen Ukraynalı aileden dünyaya çağrı: Savaş uçakları Ukrayna'dan geçmesin
Antalya'ya tatile gelip dönemeyen Ukraynalı aileden dünyaya çağrı: Savaş uçakları Ukrayna'dan geçmesin

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Antalya, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'ya tatile gelip dönemeyen Ukraynalı aileden dünyaya çağrı: 'Savaş uçakları Ukrayna'dan geçmesin' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'ya tatile gelip dönemeyen Ukraynalı aileden dünyaya çağrı: "Savaş uçakları Ukrayna'dan geçmesin" - Son Dakika
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