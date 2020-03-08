Antalya'ya yaz erken geldi - Son Dakika
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Antalya'ya yaz erken geldi

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, mart ayı olmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu plajlarda alarak deniz keyfi yaptı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, mart ayı olmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu plajlarda alarak deniz keyfi yaptı.


Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 20, nem oranının yüzde 67, deniz suyu sıcaklığının ise 17.3 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, mart ayında güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilen turistler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girdi. Kumlarla, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Sahil kenarlarında oynayan çocuklar ve balık tutan vatandaşlar ise renkli görüntüler oluştururken, bazı turistler de teleferiğe binerek Alanya'nın tarihi güzelliklerini tepeden görme fırsatı buldu.


"O kadar güzel havası var ki herkese nasip olmuyor"


Deniz keyfi yapan Mehmet Satan, 30 yıl yurt dışında yaşadığını ancak ülkesinin bir başka olduğunu aktardı. Satan, "Alanya gerçekten çok güzel bir yer çünkü 12 ay denize girebiliyorsun. Bence mükemmel bir havaya sahip, burada yaşayan insanlar seçilmiş tabiri caizse. O kadar güzel havası var ki herkese nasip olmuyor, olanlar da kıymetini bilsin. Bu yüzden sahillerimizi temiz tutsun ve doğa ile hayvanlara saygılı olsunlar. Tatile gelenler Alanya'ya geldikleri zaman buranın farkına varacaklar" dedi.


Meteoroloji yetkilileri, ilçede güneşli havanın perşembe gününe kadar süreceğini, ardından yerini yağışlı havaya bırakacağını belirtti. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:44 Kaynak: İHA
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