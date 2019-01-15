Son Dakika Haberleri: Antalya'ya Yeni Köprülü Kavşak

Antalya'ya Yeni Köprülü Kavşak

1 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Serbest Bölge Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Antalya'ya Yeni Köprülü Kavşak, System.String[]
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Serbest Bölge Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, Türel ve Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, Liman Kavşağı'ndaki köprülü kavşakta incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi valdı.

Ardından Antalya Çevre Yolları Kontrol Şefliğinde, kavşak projesi üzerine yapılan sunumu izleyen Karaloğlu, söz konusu kavşak sayesinde yakıt tasarrufu sağlayanacağını söyledi.

Hem zamandan tasarruf edilip hem de egzozdan çevre kirliliğinin önleneceğini anlatan Karaloğlu, 40 milyon liralık bir ihale bedeli bulunan köprününü 8 Mart'ta hizmete açılacağını ifade etti.

Başkan Türel de yaz aylarında 50 bin aracın geçtiği kavşağın büyük önem taşıdığını belirterek, köprülü kavşakların yıllık 25 milyon lira tasarruf sağladığını belirtti.

Antalya'nın trafik sorununun çözülmesi konusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları olarak el ele vererek, önemli sorunların aşıldığını vurgulayan Türel, şunları kaydetti:

"Bu sorunların aşılması konusunda belediyemizin Emlak Daire Başkanlığı ve İmar Planlama Daire Başkanlığı önemli bir mesai harcadı. Bu projenin hızlı bir şekilde tamamlanması noktasında Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ile her zaman olduğu gibi güzel bir işbirliği gerçekleştirdik. Serbest Bölge kavşağımız bu mülkiyet sorunlarının da aşılmasıyla çok büyük bir hız kazandı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:58 Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Köprülü, Antalya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Giden Kız Çocuğu, Tuvalette Düşük Yaptı Kan Donduran İşkence! Naylon Eritilip Kedinin Gözlerine Damlatıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kana Bıyık Şoku TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 18:20:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'ya Yeni Köprülü Kavşak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]