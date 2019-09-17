Son Dakika Haberleri: Antalya'ya yerden ısıtmalı modern hayvan barınağı
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'ya yerden ısıtmalı modern hayvan barınağı

27 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı Kirişçiler Mahallesi'nde Avrupa Standartlarında modern bir Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi inşa edecek.

Antalya'ya yerden ısıtmalı modern hayvan barınağı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı Kirişçiler Mahallesi'nde Avrupa Standartlarında modern bir Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi inşa edecek. Teknik ve hijyenik şartları yüksek, modern tesiste barınakların çeşitli bölümleri yerden ısıtmalı ve havalandırmalı olacak.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'ya modern bir Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi kazandırmak için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı Kirişçiler Mahallesi'nde tahsisi alınan 84 bin metrekare alan üzerine Avrupa standartlarında örnek bir Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi inşa edecek.


Modern ve yüksek standartlara sahip olması planlanan merkezde birbirinden bağımsız kedi ve köpek barınakları, yavrulu anne bölümleri, sahipsiz at ve eşekler için padok, klinik bölümü, operasyon öncesi kafesler, köpek oyun parkı, açık etkinlik alanı, karantina bölümü, idari binalar, ameliyathaneler, ameliyat sonrası bakım bölümleri, rezerv alanı, yem ve mama deposu gibi bölümler yer alacak.


Yerden ısıtmalı


Teknik ve hijyenik şartları yüksek, modern tesiste barınakların çeşitli bölümleri yerden ısıtmalı ve havalandırmalı olacak. Tesiste güvenlik kamera sistemleri de yer alacak. Hayvansever derneklerinin de destek verdiği proje Türkiye'ye örnek olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Sokak hayvanlarının iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmesi onların en tabi hakkı. Yeni yapacağımız Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde onların rahat edebilmesi için her türlü ayrıntıyı düşündük. Son derece modern bir merkezi Antalyamıza kazandıracağız" dedi. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler
Trans bireyi 22 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında arşiv Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atama Adnan Oktar'ın mağdur ettiği isim, mahkeme önünde davul zurna çaldırıp oynadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:25:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'ya yerden ısıtmalı modern hayvan barınağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]