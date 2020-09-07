ANTALYA Yaban domuzları Kaş caddelerine indi - Son Dakika

Yaban domuzları Kaş caddelerine indi

Antalya'nın turistik ilçesi Kaş, yaban domuzlarının meskeni haline geldi. İki aydır yoğun şekilde Kaş sokaklarında görülen yaban domuzları, ilçe sakinlerini korkutuyor. Dün gece caddeye kadar inen bir domuz, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Koronavirüs pandemisi ve sokak kısıtlamalarının başlamasıyla doğada aç kalan ve kentteki hareketliliğin azalması, yiyecek sıkıntıları yüzünden kent mekezine inen yaban hayvanları, korku yaratıyor. Antalya'da, Döşemealtı ilçesinde, Konyaaltı bölgesinde sık sık görülen yaban domuzları, turistik ilçe Kaş'ta da korkulu anlar yaşanmasına neden oluyor. Pandemi kısıtlamalarında ilçe sakinlerinin cep telefonları ile görüntülediği ve sokak köpekleri ile karşı karşıya gelen domuzlar, dün gece ilçe merkezinin caddelerine kadar indi.

Bir ilçe sakini tarafından görüntülen domuz, kaçmak yerine kameraya uzun uzun baktı. O anlar kamera kayıtlarına böyle yansırken, ilçe sakinleri mahallelere kadar inen domuzlar için çare bulunmasını istiyor.