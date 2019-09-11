Antalya yabancı emekliler, otelde tatil yerine konut alıyor

Yabancı emekliler, otelde tatil yerine konut alıyor

Türkiye'de yabancılara 250 bin dolar karşılığında vatandaşlık hakkı tanınması, konut satışında geçen yılın son çeyreğinden itibaren büyük artışa yol açtı. Özellikle emekli yabancılar Antalya'da otelde bir hafta tatil yerine konut alarak yaz boyu tatil imkanı buluyor.

Türkiye genelinde son 7 yılda yabancılara konut satış rakamlarına bakıldığında 2019'da turizmde olduğu gibi konut satışlarında da ciddi artış yaşandı. 2013 yılında 12 bin 181 olan yabancıya konut satışı, 2019'un 7 aylık döneminde 24 bin 144'e ulaştı ve 2018 yılının 12 aylık toplam satışı haricindeki tüm yılların toplamını geride bıraktı.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) üyesi Helmann Consturaction firması Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Antalya'da bu yıl sonu itibarıyla yabancılara konut satış rakamlarında, tıpkı turist sayılarında olduğu gibi tüm yılların en yüksek rakamına ulaşılmasının beklendiğini söyledi.

Antalya'nın Türkiye'nin en önemli turizm merkezi olduğuna işaret eden Selman Özgün, 250 bin dolara vatandaşlık hakkı tanınması sonrasında özellikle de yabancı emeklilerin otelde tatil yapmak yerine, yazlık konut satın alarak hem yaz boyunca Antalya'da yaşamayı tercih ettiğini hem de vatandaşlık hakkı kazandığını kaydetti.

Özgün, Başlıca sebeplerinden biri 250 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık veriliyor olması. Bu yasanın yürürlüğe girdiği geçen yılın son çeyreğinden itibaren talep çok ciddi oranda arttı. Ayrıca dışarıdan gelen insanlar Antalya'da yaşamak istiyor. Genelde 2+1 veya 1+1 evler düşünülüyor. Yaşanılması, ısıtması-soğutması kolay, sabit giderleri düşük olan evler talep ediliyor dedi.

YILLARA GÖRE TOPLAM SATIŞLAR

Verilere göre 2013 yılında Türkiye genelinde yabancılara toplam 12 bin 181, 2014'te 18 bin 959, 2015'de 22 bin 830, 2016'da 18 bin 189, 2017'de 22 bin 234, 2018'de ise 39 bin 663 konut satışı gerçekleşti. Antalya ise yabancılara satışta 2013'te 5 bin 548, 2014'te 6 bin 542 konutla birinci oldu. 2015'de 6 bin 72, 2016'da 4 bin 352, 2017'de 4 bin 707, 2018'de 7 bin 938 konut satışıyla İstanbul'un ardından ikinci oldu.

Türkiye genelinde 2018'de 14 bin 674 olan konut satışı, 2019'un 7 aylık döneminde yüzde 46.7'lik artışla 24 bin 144'e yükseldi. İstanbul 7 ayda 10 bin 806 satışla birinci olurken, Antalya ise ikinci sırada yer alıyor. Geçen yılın 7 aylık döneminde toplam 3 bin 524 olan konut satılan Antalya'da, bu yıl aynı dönemde yüzde 37.8 artışla 4 bin 857 konut satıldı.