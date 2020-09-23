Antalya yabancı yatırımcılarla da ön plana çıkıyor - Son Dakika

Antalya yabancı yatırımcılarla da ön plana çıkıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, kentte 4 bin 105 yabancı ortaklı firmaya hizmet verildiğini bildirdi.

Antalya yabancı yatırımcılarla da ön plana çıkıyor, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, kentte 4 bin 105 yabancı ortaklı firmaya hizmet verildiğini bildirdi.

Çetin, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'nin ATSO ziyaretinde yaptığı açıklamada, ATSO'nun 50 bine yakın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri olduğunu belirtti.

ATSO'nun 138 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğuna değinen Davut Çetin, geçmişten bugüne kent ekonomisinin büyümesi ve ileri gitmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Antalya'nın, Türkiye'nin "turizm başkenti" olduğunu vurgulayan Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turizmde dünya genelinde olduğu gibi sıkıntı yaşandığını bildirdi.

Geçen yıl Finlandiya'dan 90 bine yakın turist geldiğini aktaran Davut Çetin, Antalya'nın deniz, kum ve güneşin yanı sıra doğası, tarihi, spor, sağlık ve kongre turizmiyle de sektörün pek çok alanında öne çıkan bir kent olduğunu, daha fazla Finli vatandaşı kente beklediklerini ifade etti.

"Yabancı yatırımcıya sahip 2'nci kent"

Antalya ve Finlandiya arasındaki ticari ilişkiler hakkında da bilgi veren Çetin, Antalya'nın geçen yıl Finlandiya ile 9,7 milyon dolarlık ithalat ve 1,9 milyon dolarlık ihracat yaptığını kaydetti.

Antalya'nın, Türkiye'nin en çok yabancı yatırımcıya sahip 2'nci şehri olduğuna dikkati çeken Davut Çetin, şu değerlendirmede bulundu:

"Antalya olarak bugün 4 bin 105 yabancı ortaklı firmaya hizmet veriyoruz. Bu firmalardan 6'sı Finlandiya ortaklı şirketler. Finli yatırımcıların da Antalya'ya gelmesini ve ortak çalışmalarımızı artırmayı umuyoruz. ATSO olarak yurt dışı çalışmalarını durdurmadık. İçinde bulunduğumuz dönemde artık yurt dışı heyet çalışmalarımızı online olarak gerçekleştiriyoruz. Online platformlar üzerinden heyetler düzenleyerek, Antalyalı iş insanlarımızı hedef pazarlardaki iş insanlarıyla görüştürüyoruz. Bu konuda sizlerle de yürüteceğimiz çalışmalarla bu dönemi, ticaretimizi geliştirmek için bir fırsat olarak kullanabiliriz."

"Antalya cazip kent"

Büyükelçi Maki de bu yıl Antalya'ya ülkelerinden yatırımcı getirip, ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Kentin yatırım açısından cazip olduğunu anlatan Maki, "Kentinizdeki yatırım imkanlarını iş insanlarımıza anlatarak buraya ülkemizden yatırımcıları çekebiliriz. Sanal heyetlerle ülkemiz ile Antalya arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlayabiliriz. Bu konuda en kısa sürede çalışmalara başlayacağız." ifadesini kullandı.

Antalya'nın önemli bir turizm destinasyonu olduğunu aktaran Ari Maki, karşılıklı doğayı ve çevreyi koruyacak projelere imza atılabileceğini bildirdi.

Ziyaret sonunda Çetin, Maki'ye ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan Antalya tablosunu hediye etti.

Finlandiya, Yabancı, Ticaret, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya yabancı yatırımcılarla da ön plana çıkıyor - Son Dakika Ekonomi

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