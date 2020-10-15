Antalya yabancılara konut satışında İstanbul'dan sonra ikinci sırada - Son Dakika

Antalya yabancılara konut satışında İstanbul'dan sonra ikinci sırada

15.10.2020 10:58
Antalya yabancılara konut satışında İstanbul'dan sonra ikinci sırada, System.String[]

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azalarak 136 bin 744 olurken Antalya'da 2020 Eylül ayında 5 bin 818 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azalarak 136 bin 744 olurken Antalya'da 2020 Eylül ayında 5 bin 818 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 artarak 5 bin 269 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2020'de ilk sırayı 2 bin 370 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla bin 18 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara, 239 konut satışı ile Bursa ve 191 konut satışı ile Mersin izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Eylül ayı Konut Satış İstatistikleri verisini yayınladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azalarak 136 bin 744 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 25 bin 399 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 677 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 8 bin 153 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 63 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 35 bin 576 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde 2020 Eylül ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 azalış göstererek 35 bin 576 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 26,0 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 527 konut satışı ve yüzde 21,2 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 101 bin 168 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları 2020 Eylül ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 101 bin 168 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 17 bin 872 konut satışı ve yüzde 17,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 70,4 oldu. Ankara 8 bin 875 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 745 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 16 konut ile Hakkari oldu.

41 bin 376 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 azalarak 41 bin 376 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 99 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 99 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 266 konut satışı ile İzmir izledi. Antalya'da 2020 Eylül ayında 5 bin 818 konut satılırken bu rakam Isparta'da 672, Burdur'da 343 konut olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 95 bin 368 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalış göstererek 95 bin 368 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 18 bin 300 konut satışı ve yüzde 19,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,1 oldu. Ankara 9 bin 578 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 887 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde yüzde 34,2 arttı

Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 161 bin 278 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artış gösterdi. Ocak-Eylül döneminde ipotekli konut satışı yüzde 170,7 artarak 508 bin 690, diğer satış türlerinde ise yüzde 3,7 azalarak 652 bin 588 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 6,6 artarak 359 bin 208 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 51,8 artarak 802 bin 70 olarak gerçekleşti.

Yabancılara 2020 yılı Eylül ayında 5 bin 269 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 artarak 5 bin 269 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2020'de ilk sırayı 2 bin 370 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla bin 18 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara, 239 konut satışı ile Bursa ve 191 konut satışı ile Mersin izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye'den 908 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 826 konut ile Irak, 448 konut ile Rusya Federasyonu, 241 konut ile Kuveyt ve 222 konut ile Kazakistan izledi. - ANTALYA

Antalya yabancılara konut satışında İstanbul'dan sonra ikinci sırada
Antalya yabancılara konut satışında İstanbul'dan sonra ikinci sırada

İstanbul, Antalya, Eylül, konut, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya yabancılara konut satışında İstanbul'dan sonra ikinci sırada - Son Dakika Ekonomi

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