Son Dakika Haberleri: ANTALYA YAĞMUR ALTINDA DENİZ KEYFİ
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ANTALYA YAĞMUR ALTINDA DENİZ KEYFİ

3 saat önce

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler, aniden bastıran yağmurun şaşkınlığını yaşadı.

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler, aniden bastıran yağmurun şaşkınlığını yaşadı. Yağmura aldırış etmeyen tatilciler, deniz keyfini sürdürdü.
Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 28.3 derece ölçüldüğü Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler, aniden bastıran yağmurun şaşkınlığını yaşadı. Bazıları yağmurla birlikte sahilden ayrılırken, çoğu tatilci ise yağmura aldırış etmeden yüzmenin tadını çıkardı.
ANTALYA YAĞMUR ALTINDA DENİZ KEYFİ
Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:32 Kaynak: DHA
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