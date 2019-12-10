Son Dakika Haberleri: Antalya yanan evde oğlunun olmadığını görünce rahatladı
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Antalya yanan evde oğlunun olmadığını görünce rahatladı

6 saat önce

Yanan evde oğlunun olmadığını görünce rahatladıAntalya'da yanan evde oğlunun olduğunu düşünen İbrahim Alkış, büyük panik yaşadı.

Yanan evde oğlunun olmadığını görünce rahatladı

Antalya'da yanan evde oğlunun olduğunu düşünen İbrahim Alkış, büyük panik yaşadı. Alevlerin söndürülmesinin ardından küle dönen evde kimse olmadığını gören Alkış, mahallede oğlunu bulunca rahatladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Alkış akşam yemeği için iki çocuğuyla birlikte evinin yan tarafında bulunan babası Hasan Alkış'a ait eve gitti. Bir süre sonra İbrahim Alkış'a ait müstakil ev bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Evinin yandığını gören Alkış, çocuklarından birini yanında göremeyince yanan evde olduğunu düşünerek büyük panik yaşadı.

Bu sırada çevredekiler hortumla su sıkarak alevlere müdahale etti. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangını söndürülmesinin ardından çocuğunun evde olmadığını gören Alkış, oğlunu mahallede aradı. Alkış, bir süre sonra oğlunu bulunca rahatladı.

Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Antalya yanan evde oğlunun olmadığını görünce rahatladı

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:01 Kaynak: DHA
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