ANTALYA Yanan evlerinin söndürülmesini gözyaşları içinde izlediler - Son Dakika

Yanan evlerinin söndürülmesini gözyaşları içinde izlediler

Antalya'da iki ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Ev sahipleri yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içinde izledi.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3357 sokakta saat 12.00 sıralarında görgü tanıklarının iddiasına göre sıcak nedeniyle esneyen elektrik tellerinin temas ettiği 2 evin çatısında yangın çıktı. Alevler bir anda büyüyerek, 2 evi de sararken çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar sonrası olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye aracıyla Kepez Park ve Bahçe Müdürlüğü'ne bağlı 3 su tankeri sevk edildi. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri de gelerek tellerdeki akımı kesip, müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Yangın çevredeki evlere sıçramadan ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ev sahipleri söndürme çalışmalarını gözyaşları arasında izledi. Çevredekilerden bazıları ise yangını cep telefonlarıyla kaybetmeye çalıştı.