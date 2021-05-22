ANTALYA YANGIN ALANINDAN KAÇMAYA ÇALIŞAN YILAN ARACIN ALTINDA KALARAK TELEF OLDU - Son Dakika

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Alevlerin sardığı bölgeden kaçmaya çalışan bir yılan ise araçların altında kalarak telef oldu.

Yangın bugün saat 15.30 sularında ilçeye bağlı Altınkale Mahallesi 4248 sokak üzerinde bulunan çalılık alanda başladı. Çıkış nedeni hakkında henüz kesin bilgi alınamayan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda geniş bir alana yayıldı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki iş yeri sahiplerinin kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangının çalılık alanın çevresinde bulunan hububat ekili araziye sıçramaması için vatandaşlar da yoğun bir çaba sarf etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve arazözlerle müdahale edilen yangın uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

YANGINDAN KAÇTI, ARAÇLARDAN KAÇAMADI

Öte yandan yanan çalılık alandan kaçmaya çalışan bir yılanın o sırada yoldan geçmekte olan aracın altında kalarak telef olduğu belirlendi.