ANTALYA Yapımı tamamlanan 'Pir Sultan Abdal Cemevi' teslim edildi - Son Dakika

Yapımı tamamlanan 'Pir Sultan Abdal Cemevi' teslim edildi

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, projesi ve tefrişatıyla örnek bir eser olan ve söz verdikleri tarihten önce yapımını tamamladıkları Pir Sultan Abdal Cemevi'nin anahtarını, Alevi hemşehrilerine teslim etti.

Kepez Belediyesi, Altınova Orta Mahalle'deki cemevinin yapımını, iç tefrişatı da dahil olmak üzere söz verilen tarihten önce tamamladı. Belediye meclisi kararıyla ünlü Alevi halk ozanı Pir Sultan Abdal'ın isminin verildiği cemevinin anahtarının, Alevi derneklerine verilmesi amacıyla temsili bir tören düzenlendi. Başkan Hakan Tütüncü, törende yaptığı konuşmada Pir Sultan Abdal Cemevi'nin yapımını söz verilen tarihten önce tamamlamalarından dolayı belediye bürokratlarına, yüklenici firma yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti. Tütüncü, pandemi süreci sona erdikten sonra cemevinin resmi açılışını yapacaklarını ve buradaki ilk ceme de katılacağını söyledi.

"CAMİ DE BİZİM, CEMEVİ DE"

Pir Sultan Abdal Cemevi'ni söz verdikleri tarihten önce tamamladıklarını belirten Tütüncü, "Projesiyle, tefrişatıyla örnek bir eser olan bu güzel tesisin anahtarını bugün kardeşlerimize teslim ettik. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Cami de bizim, cemevi de bizim. Bütün canlar bizim. Bütün gönüller bizim. Hepimiz bu güzel ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimiz bu güzel ülkenin renkleriyiz" ifadesini kullandı. "Cemevimiz, hemşehrilerimize, canlarımıza, Kepez'imize ve Antalya'mıza hayırlı uğurlu olsun" diyen Başkan Tütüncü, cemevinin anahtarını, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şube Başkanı Adnan Arslan ile Antalya Tahtacıları Kültür, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özgür Çamlıdağ'a teslim etti.

SÖZ VERİLEN TARİHTEN ÖNCE TAMAMLANDI

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi Cemevi'nin temeli, 14 Kasım 2019 tarihinde törenle atılmıştı. Kepez Belediyesi'nin, kendi arsası üzerinde yapımına başladığı cemevinin, ihalesinde tamamlanma süresi yer tesliminden itibaren 310 gün olarak belirlenmişti. Cemevinin yapımı, tefrişatı da dahil olmak üzere söz verilen tarihten 1,5 ay önce tamamlandı. Cemevinin bölgeye kazandırılması amacıyla Kepez Belediyesi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi arasında protokol imzalanmıştı. Pir Sultan Abdal Cemevi, Orta Mahalle'de, Kale Sokak ile Şelale Sokak arasında 6 bin metrekare alan içerisinde inşa edildi. Cemevinin 1400 metrekare kapalı alanı, 300 metrekare yarı açık alanı bulunuyor. Bina yüksekliği tek kat olan cemevinde, 235 metrekare cem odası, dede odası, yemekhane, cenaze namazı yeri, başkan odası, gençlik komisyonu odası, kadın komisyonu odası, Tahtacılar Derneği'ne tahsis edilen bir oda ile idare ve teknik ofisler yer alıyor. Çevresinde de 4 bin metrekarelik yeşil alan düzenlemesi de yapılacak.