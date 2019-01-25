Son Dakika Haberleri: Antalya Yaralı Adam İtfaiye Operasyonuyla Kurtarıldı

Antalya Yaralı Adam İtfaiye Operasyonuyla Kurtarıldı

43 dakika önce

Antalya'da, yaklaşık on metreden düşen Bahri Keskin (63), itfaiye ekiplerince halatla kurtarıldı.

Antalya'da, yaklaşık on metreden düşen Bahri Keskin (63), itfaiye ekiplerince halatla kurtarıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi. Yavuz Özcan Parkı'nda gezen Bahri Keskin, park içindeki Kadın Yarı'na inmek istedi. Yağmur nedeniyle ıslak zeminde ayağı kayan Keskin, yaklaşık 10 metreden kayalık zemine düştü. Başında yaralanan ve sol bacağı kırılan Bahri Keskin'in, yardım çığlıklarını duyan çevredekilerden İsa Dönmez, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Acil çağrı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşamaması üzerine itfaiye ekipleri ip istasyon kurdu ve kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye eri halatla yaralının yanına indi. İlk müdahaleden sonra Bahri Keskin halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleden Bahri Keskin ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Keskin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:47 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hortumda Kaybolan Buse'nin Babası Dakikalar Önce 'Gelmeyin' Diye Uyarmış Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Antalya'daki Hortum Sonrası Kaybolan Buse'nin Küpesi ve Çantası Bulundu Hortum Faciasının Ardından Acı Hasat
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 22:30:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Yaralı Adam İtfaiye Operasyonuyla Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]