ANTALYA YARALI AYAĞINA DOKU VE KEMİK NAKLİ YAPILAN KEDİ 'MUĞLA' YAŞAMA TUTUNDU - Son Dakika

ANTALYA YARALI AYAĞINA DOKU VE KEMİK NAKLİ YAPILAN KEDİ 'MUĞLA' YAŞAMA TUTUNDU

Muğla'da 4 yavru dünyaya getirdikten sonra ortadan kaybolan ve bir tarlada ayağından yaralı halde bulunan sokak kedisi, Antalya'da doku ve kemik naklinin yapıldığı 3 ameliyat ve 5 aylık zorlu sürecin ardından yaşama tutundu.

Muğla'da 4 yavru dünyaya getirdikten sonra ortadan kaybolan ve bir tarlada ayağından yaralı halde bulunan sokak kedisi, Antalya'da doku ve kemik naklinin yapıldığı 3 ameliyat ve 5 aylık zorlu sürecin ardından yaşama tutundu. Kediye 'Muğla' adı verildi.

Muğla'da görev yaptığı sırada 'Smokin' cinsi sokak kedisi ve yavrularına bakan turizmci Hatice Özen, Antalya'ya döndükten sonra aylarca ilgilendiği halvanın ağır yaralandığını öğrenince onu bir taksiyle Antalya'ya getirtip, Veteriner Hekim Filiz Göktaş'a emanet etti. Sağ arka ayağının kırılan kemiği enfeksiyonlu halde kliniğe götürülen sokak kedisi, 1.5 aylık tedavinin ardından sonra 3 büyük ameliyatla doku ve kemik nakli yapılarak hayata döndürüldü. Yaklaşık 6 aylık yaşam savaşını kazanan ve Muğla'dan geldiği için 'Muğla' adı verilen 3 yaşındaki kedi, şimdi kendisini sahiplenecek bir hayvansever bekliyor.

4 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİKTEN SONRA KAYBOLDU

Turizmci Hatice Özen, geçen kasım ayında görev yaptığı Muğla'da evinin önüne gelen bir sokak kedisiyle sürekli ilgilendiğini, gebe kedinin bir süre sonra 4 yavru dünyaya getirdiğini belirtti. Anne kedi ve yavrularına her gün mama verdiğini, onları korumaya çalıştığını anlatan Özen, Muğla'daki görevinin ardından geçen kasım ayında Antalya'ya döndüğünde, kedilerin durumuyla ilgili arkadaşlarından bilgi aldığını söyledi. Özen, "Aralık ayında telefonda konuştuğumuzda arkadaşım, anne kedinin kaybolduğunu ve yavruların ortada kaldığını söyleyince, çevrede aramalarını rica ettim. Sağolsun arkadaş anne kediyi aramaya başladı. Beni arayarak kediyi yaralı halde bulduğunu söyleyince çok telaşlandım" dedi.

Antalya'da olması nedeniyle Muğla'da bir veterineri arayarak Turgut Köyü'nde bulunan yaralı kediyi muayene etmesini sağlayan Özen, "Kedinin bulunduğu yer bir köydü ve en yakın veteriner 1,5 saat uzaktaydı. Veterineri arayarak rica ettim. Sağolsun veteriner köye gidip kediyi muayene ettikten sonra kemikte doku kaybı olduğu için boşluk oluştuğunu söyledi. Bir süre oradaki klinikte gözetim altında tutuldu. Ayağının kesilmesi gerektiğini öğrenince çok üzüldüm ve kabul etmedim" şeklinde konuştu.

SOKAK KEDİSİNİ TAKSİYLE MUĞLA'DAN ANTALYA'YA GETİRTTİ

Yaralı ayağının kesilmesi gerektiğini öğrendiği sokak kedisini Antalya'da tedavi ettirmek için taksiyle Muğla'dan getirttiğini aktaran Hatice Özen, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Kedinin acil buraya gelmesi gerekiyordu. Veteriner Hekim Filiz Göktaş, tedavi edebileceğini söylemişti. Bu durumda kediyi nasıl getirtebilirim diye düşündüm ve orada tanıdığım bir taksi şoförüne rica ettim. Kendi imkanlarımla kediyi Muğla'dan buraya taksiyle getirttim" dedi. Kedi Muğla'nın çok zor günler yaşadığını söyleyen Özen, "Veteriner Hekim Filiz Göktaş, kediyi ilk gördüğünde ayağının kesilmek zorunda kalabileceği olasılığını söyleyince çok üzüldüm. Ağlamaya başladım. Ama kalbi güzel veterinerimiz sayesinde Muğla, geçirdiği ameliyatlar sonunda artık sağlığına kavuştu. Şimdi ona bir yuva arıyoruz" dedi.

'MUĞLA'YI İLK GÖRDÜĞÜMDE İNANILMAZ KÖTÜYDÜ'

Sokak kedisi 'Muğla'yı yaşama döndüren International Veterinary Hospital'ın sahibi Filiz Göktaş, kediyi ilk gördüğünde inanılmaz kötü olduğunu belirterek, "Arka sağ ayağının kemiği dışardaydı ve enfeksiyonluydu. Ocak ayında kliniğe aldığımız Muğla'nın enfeksiyonunu 1,5 aylık uğraştan sonra gidermeyi başardık" dedi.

Enfeksiyon tedavisinin ardından Muğla'ya önce doku nakli yaptığını kaydeden Göktaş, "Enfeksiyonlu bölge çok kötüydü. Yaklaşık 8 santimlik bölgeyi tedavi ettikten kırığın olduğu sağ arka ayağının üstünden doku kaydırarak, doku nakli yaptım" dedi. Doku naklinin ardından kemik kırığıyla ilgili büyük bir ameliyat yaptığını anlatan Göktaş, şunları söyledi:

"Muğla'nın ön sağ ayağından alınan 2 santimlik kemiği, yaralanan sağ arka ayağa naklettim. Kırık nedeniyle oluşan boşluk, nakledilen kemik, kemik tozu, intramedüller çivi ve plak uygulamasıyla kapatıldı. Böylece yaralı bölgeyi tamamen iyileştirdik. 5,5 ayın sonunda şu anda gayet iyi. Artık sahiplenilmeye hazır. Muğla, son derece oyuncu ve inanılmaz tatlı bir kedi. Tek dileğimiz bir an önce yuva bulması."

ÇOK BÜYÜK ACILAR ÇEKTİ

Muğla'nın çok uzun ve zorlu bir yoldan geçtiğini anlatan Göktaş, yaralı bulunduğu ilk günden bu yana yaklaşık 6 ay boyunca çok acılar çektiğini söyledi. Göktaş, "Muğla 3 büyük operasyon geçirdi. Bunun sonucunda şimdi ayakta durabiliyor. Umarım güzel bir yuva bulur. Biz de mutlu oluruz" dedi.

ANTALYA YARALI AYAĞINA DOKU VE KEMİK NAKLİ YAPILAN KEDİ 'MUĞLA' YAŞAMA TUTUNDU

Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 08:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA YARALI AYAĞINA DOKU VE KEMİK NAKLİ YAPILAN KEDİ 'MUĞLA' YAŞAMA TUTUNDU - Son Dakika

Son Dakika

Sokakta aşka gelen ünlü şarkıcı, transparan taytıyla dikkat çekti Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor         
15:02
Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş         
14:58
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı         
14:54
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu         
14:49
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı         
14:33
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi         
14:27
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak         
14:26
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle öldürüldü         
14:21
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi         
14:16
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi         
14:07
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu         
14:05
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek         
13:58
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi         
13:05
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu         
13:00
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı         
12:57
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası         
12:55
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu 83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu         
12:54
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu         
12:52
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
12:44
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor         
12:41
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor         
12:40
Tüyleri diken diken eden sır dolu olay! Anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları her seferinde yeniden birleşti Tüyleri diken diken eden sır dolu olay! Anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları her seferinde yeniden birleşti         
12:37
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek         
12:22
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı         
12:06
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra Askerde verem oldu, 10 yıl sonra "gazi" unvanını alabildi         
12:06
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı         
12:05
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi         
12:03
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü         
12:02
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı         
11:47
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 15:16:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA YARALI AYAĞINA DOKU VE KEMİK NAKLİ YAPILAN KEDİ 'MUĞLA' YAŞAMA TUTUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]