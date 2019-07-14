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ANTALYA Yaralı eşeği halıya sarıp ölüme terk ettiler

14 saat önce

Yaralı eşeği halıya sarıp ölüme terk ettilerANTALYA'da uyuz olduğu gerekçesiyle halıya sarılarak ormanlık alanda ölüme terk edilen eşek kurtarıldı.

Yaralı eşeği halıya sarıp ölüme terk ettiler
ANTALYA'da uyuz olduğu gerekçesiyle halıya sarılarak ormanlık alanda ölüme terk edilen eşek kurtarıldı. Vücudunda yaralar oluşan eşek, tedaviye alındı.
Kepez ilçesindeki alana, kimliği belirsiz kişiler tarafından 5 gün önce halıya sarılı şekilde uyuz olduğu belirlenen eşek bırakıldı. Ormanlık alanda her sabah yürüyüş yapan bölge sakinlerinden İsmail Ayar, duyduğu ses üzerine ormanlık alanı kontrol etti. Halıya sarılı bitkin haldeki eşeği gören Ayar, eve giderek su ve yiyecek getirdi. Eşekle bir süre ilgilenen Ayar, 5 gün boyunca yiyecek ve su getirerek hayatta kalmasını sağladı.
Ormanlık alanda vücudu yara haldeki eşeği gören diğer bir mahalle sakini ise Antalya Candost Derneği'ne ulaşarak durumu bildirdi. Dernek yetkililerin devreye girmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün akşam saatlerinde hayvan ambulansıyla ormanlık alana gelerek eşeğe ilk müdahaleyi yaptı. Yaralarına müdahale edildiği sırada canının acıdığı görülen eşeğin gözünden yaş aktı. Ekipler yaralı eşeği alarak tedavi için hayvanat bahçesine götürdü.
5 GÜN BOYUNCA SU KAPLARINI ATTILAR
Yaralı ve hasta hayvana 5 gün baktığını belirten İsmail Ayar, 'Yürüyüş yaptığım sırada bir ses duydum. Baktığımda eşeği yatarken gördüm. Hayatta kalması için su ve yiyecek bir şeyler getirdim. Tedavi olması için Kepez Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne gittim. Oradaki görevli kişi bana sadece kedi ve köpekle ilgilendiklerini söyledi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştık onlar da hayvanat bahçesini aramamızı söyledi. Hayvan ormanda, güneşin altında günlerdir yatıyor. Ben de elimden geleni yaparak yaşatmaya çalıştım" dedi.
Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ise hayvan dostu vatandaşların bilgilendirmesiyle olaydan haberdar olduklarını söyledi.
Hayvanın uyuz hastalığı nedeniyle sahipleri tarafından halıyla ormanlık alana atıldığını belirlediklerini kaydeden Yanık, "Uyuz hastalığı, tedavi edilmezse hayvanı ölüme bile götürür. Sahipleri de tedavi ettirmemişler. Yatalak olunca da ormanlık alanda ölüme terk edilmiş. Yaptığımız ilk müdahalenin ardından hayvan ambulansı ile hayvanat bahçesine götürdük" diye konuştu.
Arife Yanık, hayvanı ölüme terk eden sahiplerinin de bulunması için suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.
ANTALYA Yaralı eşeği halıya sarıp ölüme terk ettiler
Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:50 Kaynak: DHA
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