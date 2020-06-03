ANTALYA Yaralı kargaya yardım eli - Son Dakika

Yaralı kargaya yardım eli

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimler, ormanlık alanda yaralı bulunan kargaya ilk müdahaleyi yerinde yaptı. Yaralı karga barınakta tedaviye alındı.

Konyaaltı Belediyesi'nin Konyaaltı Hayatpark'ta sürdürdüğü proje çalışmaları sırasında fark edilen yaralı kargaya belediyenin veteriner hekimleri yardım eli uzattı. Burada çalışan işçiler tarafından bulunan yaralı kargaya ilk müdahaleyi Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimler yaptı. İlk izlenim olarak karganın bir kedi tarafından saldırıya uğradığını, bunun sonucunda da kanat kısmından yara aldığını ifade eden veteriner hekimler, tedaviye Konyaaltı Belediyesi Barınağı'nda devam etti. Tedavi altına alınan karga önce dezenfekte edildi. Yaranın bulunduğu kanat özel spreyle temizlendi. Karganın, birkaç gün gözetim altında tutulacağını dile getiren veteriner hekimler, her şeyin yolunda gitmesi halinde 4-5 gün içinde yaralı hayvanın eski sağlığına kavuşacağını ve tekrar uçabileceğini kaydetti.