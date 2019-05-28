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ANTALYA Yaralı köpeğe hayvansever sahip çıktı

2 saat önce

Yaralı köpeğe hayvansever sahip çıktıAntalya'nın Korkuteli ilçesinde bir aracın çarpması nedeniyle ön sol ayağı kırılan Kangal cinsi köpek ve dört yavrusu hayırsever Necati Yıldırım tarafından tedavi ettirildi.

Yaralı köpeğe hayvansever sahip çıktı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir aracın çarpması nedeniyle ön sol ayağı kırılan Kangal cinsi köpek ve dört yavrusu hayırsever Necati Yıldırım tarafından tedavi ettirildi.
Antalya- Korkuteli karayolu Yazır Mahallesi mevkiinde geçen pazar günü 4 yavrusuyla yolun karşısına geçtiği sırada Kangal cinsi sokak köpeğine sürücüsü tespit edilmeyen bir araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan köpeğin sol ön ayağı kırıldı. Sürücü durmadan olay yerinden kaçarken, yaralı köpeği fark eden mahalle sakinlerinden Necati Yıldırım yardımına koştu. Yaralı köpeği çevredekilerin desteğiyle evinin bahçesine taşıyan Yıldırım, tedavisi için veteriner hekim çağırdı. Ayağı alçıya alınan köpeği Necati Yıldırım sahiplendi.
Köpeği yaralı halde bulduğunu anlatan Yıldırım, tedavisini yaptıkları belirtti. Yeni doğum yapan köpeğin 4 yavrusu bulunduğunu kaydeden Yıldırım, Bakımı üstlendik. Umarın sağlığına kavuşur. Başka köpeklerim de var. Yavruları henüz emiyor. Onları sahiplendirmek isterim dedi.
ANTALYA Yaralı köpeğe hayvansever sahip çıktı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:02 Kaynak: DHA
Korkuteli, Antalya, Necati Yıldırım, Güncel
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