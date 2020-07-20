ANTALYA Yaralı yarasa ile kedinin karşılaşması kameralara yansıdı - Son Dakika

ANTALYA Yaralı yarasa ile kedinin karşılaşması kameralara yansıdı
Yaralı yarasa ile kedinin karşılaşması kameralara yansıdıAntalya'da bir sokak kedisi ile yaralı bir yarasanın karşılaşması, cep telefonuyla kaydedildi.
Yaralı yarasa ile kedinin karşılaşması kameralara yansıdı
Antalya'da bir sokak kedisi ile yaralı bir yarasanın karşılaşması, cep telefonuyla kaydedildi.
Muratpaşa ilçesinde bir binaya giren yaralı yarasanın, sokak kedisiyle mücadelesi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde yaralı yarasanın uçamayıp apartman içerisinde yerde durduğu ve bina dışına çıktığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise yerdeki yarasanın başına bir sokak kedisinin geldiği görülüyor. Kedinin yarasaya patisiyle dokunmaya çalıştığı, ancak yarasanın kanatlarını açması sonucu kedinin geri çekildiği görüntülerde yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:52 Kaynak: DHA
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