ANTALYA YARALI YATARKEN OĞLUNUN SINAVINI DÜŞÜNDÜ - Son Dakika

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna götürmek için oğlu Kaan Çetme ile evden çıkan İlker Çetme, yolda trafik kazazına karıştı. Baba ile oğula ilk müdahaleyi trafik radar ekipleri yaptı. Babası yerde yaralı yatarken oğlu Kaan Çetme'yi motosikletli şahin timi sınava yetiştirdi.

Antalya'da YKS sınavı için evden çıkan baba İlker Çetmi ile oğlu Kaat Çetmi'nin bulunduğu otomobil, başka bir otomobil ile çarpıştı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen sivil radar ekipleri yerde yatan baba İlker Çetmi ile kazayı küçük sıyrıklarla atlatan oğlu Kaan Çetmi'ye ilk müdahaleyi yaptı. Oğlu Kaan Çetmi'nin sınava gitmesi gerektiğini söyleyen baba, polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine motorize şahin ekiplerinden bir tim çağrıldı. Yerde yatan baba İlker Çetmi, oğlun ile tokalaşıp, başarılar diledi. Şahin timleri tarafından motosiklete bindirilen Kaan Çetmi, yaklaşık 4 kilometre ileride bulunan okuluna götürüldü. Tedavi için hastaneye götürülen baba İlker Çetmi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.