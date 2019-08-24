ANTALYA Yaralıları şemsiyeyle güneşten korudular

Yaralıları şemsiyeyle güneşten korudular

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı. Çevredekiler, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralıları şemsiyelerle güneşten korumaya çalıştı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Korkuteli - Elmalı Karayolu Ulucak Susuz mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Elmalı ilçesinde giden Zeynep Arslan (36) idaresindeki 07 ZJ 372 plakalı otomobil, Korkuteli-Elmalı Karayolu Ulucak Susuz mevkiinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyere çarptı ve ardından şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Zeynep Arslan ile araçtaki Elvan İclal Feyzioğlu (14) ve Fatma Gülhancıoğlu (39) yaralandı.

ŞEMSİYELERLE KORUDULAR

Yaralılara ilk müdahale haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Müdahale sırasında bazı vatandaşlar araçlarındaki plaj şemsiyelerini açarak yaralıları güneşten korumaya çalıştı. Ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.