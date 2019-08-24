Son Dakika Haberleri: ANTALYA Yaralıları şemsiyeyle güneşten korudular
Son Dakika Güncel Haber

ANTALYA Yaralıları şemsiyeyle güneşten korudular

1 saat önce

Yaralıları şemsiyeyle güneşten korudularAntalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.

Yaralıları şemsiyeyle güneşten korudular

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı. Çevredekiler, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralıları şemsiyelerle güneşten korumaya çalıştı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Korkuteli - Elmalı Karayolu Ulucak Susuz mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Elmalı ilçesinde giden Zeynep Arslan (36) idaresindeki 07 ZJ 372 plakalı otomobil, Korkuteli-Elmalı Karayolu Ulucak Susuz mevkiinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyere çarptı ve ardından şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Zeynep Arslan ile araçtaki Elvan İclal Feyzioğlu (14) ve Fatma Gülhancıoğlu (39) yaralandı.

ŞEMSİYELERLE KORUDULAR

Yaralılara ilk müdahale haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Müdahale sırasında bazı vatandaşlar araçlarındaki plaj şemsiyelerini açarak yaralıları güneşten korumaya çalıştı. Ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Şemsi Tebrizi, Korkuteli, Antalya, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'ya gelen turist sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı
Çocuk dövme tartışması mahalleliyi ayağa kaldırdı Haluk Levent, çocuk istismarından gözaltına alınan kişinin tahliye edilmesine öfke kustu İBB, otogar yönetimine ihtarname gönderdi! 3 gün içinde boşaltılması gerekiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:26:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA Yaralıları şemsiyeyle güneşten korudular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]