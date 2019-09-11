Son Dakika Haberleri: Antalya yardım bahanesiyle turistlerin kartlarından para çeken 2 şüpheli tutuklandı
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Antalya yardım bahanesiyle turistlerin kartlarından para çeken 2 şüpheli tutuklandı

21 dakika önce

Yardım bahanesiyle turistlerin kartlarından para çeken 2 şüpheli tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde ATM'den para çekmek isteyen turistlere yardım bahanesiyle yaklaşıp, kredi kartlarından para çekmekle suçlanan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Yardım bahanesiyle turistlerin kartlarından para çeken 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATM'den para çekmek isteyen turistlere yardım bahanesiyle yaklaşıp, kredi kartlarından para çekmekle suçlanan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerden A.D. ve M.A.T. tutuklandı.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde bulunan çeşitli otellerde tatil yapan bazı turistler, alışveriş yapmak amacıyla çarşıya çıktıklarında, ATM'lerden para çekmek isterken yardım etme bahanesiyle yanlarına yaklaşan bazı kişiler tarafından kredi kartlarından para çekildiğini belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu içinde şüphelilerin bulunduğu otomobilin Kumköy Turizm Merkezi'nde olduğu belirlendi. Önceki gün jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde bulunan A.D., M.A.T. ve Ş.D. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada pos cihazı ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan A.D., M.A.T. ve Ş.D. dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda suçlarını itiraf eden şüpheliler, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden A.D. ve M.A.T. 'Kredi kartı hırsızlığı' suçundan tutuklanırken, Ş.D. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya yardım bahanesiyle turistlerin kartlarından para çeken 2 şüpheli tutuklandı

Manavgat, Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:26 Kaynak: DHA
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