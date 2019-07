ANTALYA Yardımcı Besicilik kavramını geliştirmemiz gerekiyor

Yardımcı Besicilik kavramını geliştirmemiz gerekiyorTÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı , temel gıda maddesinin eskiden koyun keçi gibi küçükbaş hayvanlar olduğunu belirterek, 'Her ne olduysa koyun ve keçide kıtlık oluştu. Bir yanlış politikadan dolayı ormanları yasakladılar. Millet keçisini, oğlağını sattı. Keçi ormanın ilacıdır. Bunları söyledik ama anlatamadık. Devlet istese 3 yılda hayvancılığı çözer. Türkiye 'nin her yerinde besicilik kavramını geliştirmemiz gerekiyor dedi.Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, ekonomiyi etin belirlemediğini, vatandaşın alım gücünün belirlediğini söyledi. Et fiyatlarının pahalı olmadığını aktaran Yardımcı, vatandaşa et yemeyi aşılayarak sağlıklı bir nesil yetiştirmenin önemli olduğunu söyledi. Osman Yardımcı, 1990 yılına kadar küçükbaş hayvancılığın ön planda olduğunu, yanlış politikalardan dolayı ormanlık alanlarda koyun keçi gibi küçükbaş hayvanların beslenmesine yasak getirildiğini anlattı.'MİLLET KEÇİSİNİ, OĞLAĞINI SATTI'Eskiden temel gıda maddesinin koyun ve keçi olduğunu söyleyen Yardımcı, 'Her ne olduysa koyun ve keçide kıtlık oluştu. Bugün Antalya dediğimizde aklımıza 'nostaljik keçi' geliyor. Akseki 'nin köylerinde sürü sürü davar vardı. Şimdi yok. Bir yanlış politikadan dolayı ormanları yasakladılar. Millet keçisini, oğlağını sattı. Çünkü keçi koyun gibi yalakta yemez, ağaçta yer. Keçi ormanın ilacıdır. Bunları söyledik ama anlatamadık. Keçi hem o ağacı budar, altına pisler ve o da ağaca gübre olur dedi.'DEVLET İSTERSE 3 YILDA HAYVANCILIĞI ÇÖZER'Türkiye Kasaplar Federasyonu olarak hayvanların il il şablonunu çıkardıklarını belirten Yardımcı, nerde ne tür hayvan yetiştirildiğini incelediklerini söyledi. Dana besiciliğin ülkemizde çok güzel ve modern bir şekilde işlediğini anlatan Osman Yardımcı, devletin dana yetiştirene 300 lira civarında destek verdiğini söyledi. Ülkemizdeki hayvancılık için verilen desteğin geliştirilmesi gerektiğini anlatan Yardımcı, 'Bugün bir koyun aldığınızda 750-1000 liradır. Her bir kişiye 30 koyun verirse, bunlar seneye çift buzağıladığı zaman bu rakam 90'a ulaşacak. Devlet istese 3 yılda hayvancılığı çözer. Antalya değil, Türkiye'nin her yerinde besicilik kavramını geliştirmemiz gerekiyor. Devlet herkese 30'ar koyun verecek. 3 yılda 30 koyun size 140-150 olarak geri dönüş yapacak. ve onlara öyle bir sistem getirecek ki; kendi elinde çoğalan koyunları da başkalarına hibe olarak verecek. O adama yem parası gibi para verecek dedi.'AVRUPA'DA DEVLET 30'LUK, 50'LİK HAYVAN BESLEYENE DAHA ÇOK DESTEK VERİYOR'Osman Yardımcı, 'Devletin bu konuda bizimle istişare yapması gerekir. Tarım Bakanlığı'nda çalışan öyle uzmanlar var ki, bu hayvancılığın alfabesini yazar. Bize et konusunda bir şey sorduklarında gerçekleri söyleriz ama bilmeyene sorduklarında 'et pahalı' diyecekler. Bu et nasıl yetiştiriliyor Hayvancılık nasıl Yem kaç lira Bunu hayvancılığın içinde olmadıkları için bilmiyorlar. Eski köy besiciliğine dönelim. Avrupa 'da devlet 30'luk, 50'lik hayvan besleyene daha çok destek veriyor. Bunlar hem işsizliği önlüyor hem de aile besiciliği yapıyor. Bizde köyden kente gelerek 2 bin liraya çalışıyorlar. Ama köyde besicilik yapsa ayda 5 bin- 10 bin liradır. Onu göz önüne almıyor artık diye konuştu.