Antalya, yarın 3 milyon turist rakamına ulaşacak - Son Dakika

Antalya, yarın 3 milyon turist rakamına ulaşacak

14.10.2020 15:29
Antalya, yarın 3 milyon turist rakamına ulaşacak, System.String[]

Antalya'ya yarın itibariyle yılbaşından bu yana 3 buçuk milyon turist rakamına ulaşacak.

Antalya'ya yarın itibariyle yılbaşından bu yana 3 buçuk milyon turist rakamına ulaşacak. Kent Konseyi Turizm grubu Başkanı Recep Yavuz, bu sezon rakamların büyük bir çoğunluğunu Rusya ve Ukrayna'nın oluşturduğunu, kentteki her 2 turistten 1'inin Ukraynalı ve Rus olduğunu kaydetti. Yavuz, aynı zamanda tatilini gerçekleştiremeyen insanlar için Ekim ve Kasım ayının oldukça ideal bir fırsat olduğunu belirterek, "Şartlarımız da uygun. Şehirlerimiz ve otellerimiz bunu kaldırabilir. Diğer ülkeler için değil de, Antalya için iyi bir Ekim-Kasım dönemi olabilir" dedi.

Antalya Kent Konseyi Turizm grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, turizm sezonunda sona yaklaşıldığını belirterek, değerlendirmelerde bulundu. Yarın sabah itibariyle turizmin başkenti Antalya'ya yaklaşık 3 milyon turistin gelmiş olacağına dikkat çeken Yavuz, "Tahminimce yılsonu kapanışında da 3 buçuk milyon civarında turist gelmiş olacak. Dünya genelindeki hareketliliğe baktığımızda bu rakamı önemli bir sayı olarak değerlendiriyoruz. Dünyada yaklaşık 350-400 milyon turizm hareketi olduğu düşünülüyor. Türkiye toplamda 13-14 milyonla kapatırsa, Antalya'da bu rakamın yüzde 3'ünü almış oluyor" dedi.

Yavuz, turizm sezonunun korona virüsle birlikte tecrübe kazandığını ve süreci iyi bir şekilde ilerlettiğini söyledi.

"Günde yaklaşık 5 bin Alman turist geliyor"

3 milyon turist rakamında Rusya, Ukrayna ve bazı Avrupa ülkelerinin önemli katkıları olduğunun altını çizen Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Ben turizme başladığımda Antalya'ya 250 bin turist geliyordu. Rakamlara bakıldığında, Rusya 4 Ağustos'tan itibaren sistematik şekilde rakamları üretti. Ukrayna yarım milyonu buldu. Belarus'ta haftalardır ayaklanmalar var. Buna rağmen 50 bin Belaruslu turist Antalya'ya geldi. Almanya bir takım kısıtlama ve engellemelere rağmen Antalya'yı 'yasaklı şehirler' statüsünden çıkarttı. Günde yaklaşık 5 bin Alman turist geliyor"

İngiltere'nin Türkiye'yi güvenli seyahat listesinden çıkartması kararına da değinen Yavuz, İngiltere'nin aldığı bu kararla aniden rakamlarda düşüşe geçtiğini kaydetti. Yavuz, "3 Ekim itibariyle İngiltere'deki sayılarımız düşmeye başladı. Nihayetinde 'neredeyse yok' denecek kadar az bir hale geldi. Polonya ve Romanya gibi sürpriz pazarlar da bu sezon dikkat çeken ülkeler oldular" diye konuştu.

"İyi bir Ekim-Kasım dönemi olabilir"

Recep Yavuz, Ekim ve Kasım aylarında turizm sezonunun biraz daha uzayabileceğini öngördüklerini vurguladı. İnsanlarda bastırılmış bir seyahat duygusu olduğunu dile getiren Yavuz, "Korona virüs hayatımızdan çıksa ilk yapacağımız çıkıp gezmek ve dolaşmak olacaktır. Bütün dünya insanlarında bu durum böyle. Korona virüs yüzünden yaklaşık 1 milyar insan seyahatini iptal etti. Onlar ilk fırsatta bu arzularını yerine getirmek isteyecektir. Örneğin Avrupa'da tatiller ve süreleri değişti. Şu anda kış tatilini uzaması gibi bir talep de var. Tatilini gerçekleştiremeyen insanlar için Ekim ve Kasım ayları iyi bir alternatif. Şartlarımız da uygun. Şehirlerimiz ve otellerimiz bunu kaldırabilir. Diğer ülkeler için değil de, Antalya için iyi bir Ekim-Kasım dönemi olabilir" cümlelerini kullandı.

"Almanlar Kasım ortasına kadar gelir"

Almanların kurallara ve kanunlara oldukça bağlı olduğuna dikkat çeken Başkan Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Alman Sağlık Bakanlığı ve hükümeti, Alman turistlerin Almanya dışında çıkmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Defalarca çok radikal kararlar aldılar. 160 ülkeye seyahat uyarısı getirdiler. 1 haftadır da Almanya'da, Almanların gezmesinin önüne geçiliyor. Hamburg'dan çıkıp Berlin'e gidemeyeceksiniz gibi bir durum söz konusu. Tüm bunlara rağmen bizim diplomasi ataklarımız oldu. Aldığımız tedbirler sayesinde Antalya yasaklar listesinden çıkarıldı. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız hiçbir şey dilemeden geldiler. Bu da Almanlara cesaret vermiş olabilir. Almanya'dan günde 20'ye uçak Antalya'ya direkt seyahat yapıyor. Gelmeye de devam edecekler. Kasım ortasında kadar gelirler"

"Ruslar 1 milyonu geçti"

Turist rakamlarının ülkelere göre dağılımı konusunda da açıklamalarda bulunan Yavuz, "Ruslar 1 milyonu geçti. Ukrayna 500 bini geçti. 3 milyon turistin 1 buçuk milyonunu Rusya ve Ukrayna oluşturdu. Geri kalanı ise Almanya, Romanya diye devam ediyor. Her 2 turistten 1'i Ukraynalı ve Rus. Almanya tedbirleri başladığı için geride kaldı. İngiltere hızlı başladı ama 3 Ekim itibariyle durdu. Yaklaşık 30 ülkeden Antalya'ya direkt seferler var. Burada da sıralama değişmedi. Rusya, Ukrayna, Almanya, Polonya ve Romanya olarak sıralayabiliriz" şeklinde konuştu.

Antalya Kent Konseyi Turizm grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, İngiltere'nin Avrupa'dan bağımsız olarak kararlar aldığını belirterek, "İngiltere pazarı bu karar alınmadan önce tarihinde ilk kez listede 3. sıraya yerleşmişti. İngiliz turistler Antalya'yı yeni keşfediyorlar. Dalaman ve Bodrum'a ciddi katkıları var. İngiltere'nin kararı üzücü oldu. Her gün Antalya'ya 2 bin 500 İngiliz gelirken neredeyse şimdi gelmiyorlar" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalya, yarın 3 milyon turist rakamına ulaşacak
Antalya, yarın 3 milyon turist rakamına ulaşacak
Antalya, yarın 3 milyon turist rakamına ulaşacak
Antalya, yarın 3 milyon turist rakamına ulaşacak
Antalya, yarın 3 milyon turist rakamına ulaşacak
Antalya, yarın 3 milyon turist rakamına ulaşacak

Antalya, turist, Kasım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya, yarın 3 milyon turist rakamına ulaşacak - Son Dakika Ekonomi

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