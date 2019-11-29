Son Dakika Haberleri: Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde satış saatine düzenleme
Son Dakika Güncel Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde satış saatine düzenleme - Son Dakika

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde satış saatine düzenleme

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde satışların 1 Aralık itibariyle saat 03.00'te başlayacağını bildirdi.

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde satış saatine düzenleme, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde satışların 1 Aralık itibariyle saat 03.00'te başlayacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde 2019-2020 sezonu düzenlenen törenle başladı.

Muhittin Böcek, yeni hal sezonunun hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diledi.

Hal komisyoncuları ve dernek yönetimiyle daha önce birçok toplantı yaptıklarını belirten Böcek, "Buradaki eksiklikleri, yapılması gerekenleri biliyoruz. Haldeki çalışma saatlerinin düzensizliğinden dolayı şikayetler vardı. 1 Aralık itibariyle Toptancı Hali'nde saat 03.00'ten önce satış yapılmayacak." ifadesini kullandı.

Muhittin Böcek, Antalya, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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