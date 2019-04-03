Antalya Yasadışı Bahis Operasyonu 11 Gözaltı

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde jandarmanın eş zamanlı operasyonunda internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde yasadışı bahis çetesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında; teknik, fiziki ve dijital takip sonrası İl Jandarma
Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Mahmutlar
Mahallesi'nde operasyon yaptı. '7258 sayılı Futbol
ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet etmek' suçunu işlediği ve yüzde 15- 20 kar elde ederek, yasadışı bahis oynattığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin Rusya
, Kıbrıs
ve Almanya
'daki bahis siteleri üzerinden Türkiye
'deki bazı kişilere kullanıcı adı ve şifre vererek bahis oynattığı, 2 Nisan'da örgüt üyelerinin hesap görüşmesi için buluştukları ve yasadışı bahis oynayan şahıslara ek kredi açmak suretiyle kişileri borçlandırdıkları tespit edildi.
Şüphelilerin ev, eklenti, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 dizüstü bilgisayar, 8 cep telefonu, 8 sim kart, 2 hard disk, 2 hafıza kartı, taşınabilir bellek, pos cihazı, 5 not defteri, 8 bin 570 lira, 839 ABD
Doları, 130 Euro, 110 İsviçre
Frangı, 6 bankamatik kartı, kredi kartı, 72 bin 980 lira borç ibareli kağıt, 6 adet 40 bin 500 lira değerinde senet, 15 hesap cüzdanı, 579 ecstasy hap, 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Dijital materyaller incelenmek üzere siber suçlara gönderilirken, 40 kişinin de yüklü miktarlarda para hareketi yaptığı tespit edildi.