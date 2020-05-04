ANTALYA Yasak bitti, vatandaşlar sokağa çıktı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla ve yaya olarak sokaklara çıktı.

*- Bir vatandaşta hem kendisi hem de eşini bindirdiği motosikletle caddede görüntülendi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının önlemek amacıyla 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Manavgat'ta vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı. Dün gece yarısına kadar bomboş olan cadde ve sokaklar, kısıtlamanın sona ermesinden 10 dakika sonra araç ve insanlarla doldu. Birçoğu açık market arayan vatandaşların bazıları da hava almak için dolaşmaya çıktıklarını söyledi. Yağan yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürürken, bir vatandaş hem kendisi hem de eşini bindirdiği motosikletle caddede görüntülendi.