Son Dakika Haberleri: Antalya yaşlı adam yalnız yaşadığı dükkanında ölü bulundu
Son Dakika Güncel Antalya yaşlı adam yalnız yaşadığı dükkanında ölü bulundu

Antalya yaşlı adam yalnız yaşadığı dükkanında ölü bulundu

53 dakika önce

Yaşlı adam yalnız yaşadığı dükkanında ölü bulunduANTALYA'da kısa bir süre önce eşinden ayrı yaşamaya başlayan Mahmut Kösegil (73) kaldığı dükkanda ölü bulundu.

Yaşlı adam yalnız yaşadığı dükkanında ölü bulundu

ANTALYA'da kısa bir süre önce eşinden ayrı yaşamaya başlayan Mahmut Kösegil (73) kaldığı dükkanda ölü bulundu. Tütün satarak geçimini sağlayan Kösegil'in cesedini dükkandan çıkmadığını fark eden ve merak ederek gelen müşterileri buldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2674 Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın altında bulunan dükkanda meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Mahmut Kösegil, bir süredir apartman altında bulunan dükkanda yaşamını sürdürüyordu. Kösegil'in bu sabah saatlerinde dükkandan çıkmadığını fark eden tütün sattığı müşterileri, dükkana girdiklerinde Kösegil'in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine ve polise haber verildi. 112 Acil Servis ekipleri, Kösegil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kösegil'in cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya yaşlı adam yalnız yaşadığı dükkanında ölü bulundu

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:00 Kaynak: DHA
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