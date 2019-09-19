Antalya yaşlı kadını kümese sokup, başına çekiçle vurdu, bileziğini çaldı

Yaşlı kadını kümese sokup, başına çekiçle vurdu, bileziğini çaldı (2)

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde adres sorma bahanesiyle yanına yaklaşan erkek şüphelinin, başına çekiçle vurup, kolundaki altın bileziği alarak kaçtığı Zeynep Çıldır, Kumluca Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Kafatasında, omurları ve kaburgalarında kırıklar tespit edilen Zeynep Çıldır, buradaki müdahale sonrası tedavisinin devamı için ambulansla Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

'BİR BİLEZİK İÇİN HAYATINA KAST ETTİLER'

Aydın'da dahiliye uzmanı olarak görev yapan ve olayı duyup Kumluca'ya gelen Zeynep Çıldır'ın torunu Dr. Erhan Ertürk, "Kurban benim anneannem. Bir bilezik için hayatına kast ettiler. Kafasına üç kere satırla darbe var. Omurlarında ve kaburgasında kırıklar var, akciğerinde ezilmeler var. Beyin kanaması mevcuttu. Takip ediliyor. Ancak akciğerindeki kanama arttı. Bu yüzden il merkezine sevk ediyoruz. Hayati tehlikesi yüksek seyrediyor. Suçlunun eşkali belli. Emniyet güçleri peşinde. Temennimiz bir an önce suçlunun bulunması. Bundan daha önemlisi de anneannemin sağlığına kavuşması" dedi.

Öte yandan güvenlik kuvvetleri Zeynep Çıldır'a saldıran şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.