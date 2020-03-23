ANTALYA Yaşlılar Antalya'da sokağa çıkmadı, meydan boş kaldı - Son Dakika

Yaşlılar Antalya'da sokağa çıkmadı, meydan boş kaldı

Koronavirüse karşı alınan tedbirlerden 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağına Antalya'da uyuldu. Kentin 2 simge noktasındaki kalabalığın büyük ölçüde azaldığı Cumhuriyet Meydanı'nın ise tamamen boş olduğu görüldü.

Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak 14 binin üzerinde insanın yaşamını kaybetmesine neden olan koronavrüsle ilgili Türkiye'de de tedbirler alınıyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 81 il valiliklerine gönderdiği genelge ile 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını yasakladı. Uzmanlar 'evde kal, sağlıklı kal' uyarısını yaparken turizm kenti Antalya'da polis ve zabıta ekipleri sabah erken saatlerden itibaren 65 yaş üstü vatandaşları uyarmak için sokaklara ve semt pazarlarına gitti. Kentte normal zamanlarda kalabalık olan ve kentin simgeleri arasında bulunan Cumhuriyet Meydanı'nın sesiz ve sakin olduğu gözlendi. Nadir geçen vatandaşların ise yüzlerinde maske olduğu dikkatie çekti. Kentin bir diğer simgesi Üç Kapılar ise eskisi kadar olmasa da az sayıda banklarda oturanlar görüldü.

Kışın en soğuk günlerde dahi güneşlenenlerin olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de sessizliğe büründü. Sahil bandı boyunca yürüyüş yapan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları, az sayıda kişinin balık tutmaya çalıştığı gözlendi.

Kentin genel durumuyla ilgili 65 yaş üstü vatandaşların sokakta olmadığı ve araç ve yaya trafiğinin oldukça azaldığı dikkati çekti.