Son dakika ekonomi: Antalya, yatırımcıların ve konut almak isteyen yabancıların da gözdesi - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Antalya, yatırımcıların ve konut almak isteyen yabancıların da gözdesi

24.04.2021 11:03

Son dakika ekonomi haberi... Türkiye'de "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen ve dünyanın dört bir köşesinden turist çeken Antalya, yabancı yatırımcı ve konut satışında önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Türkiye'de "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen ve dünyanın dört bir köşesinden turist çeken Antalya, yabancı yatırımcı ve konut satışında önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Güneşi, sahilleri, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel dokusuyla dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Antalya, yerleşik yabancı nüfusuyla, yabancı yatırımcısıyla da dikkati çekiyor.

90 ülkeden 94 binden fazla yerleşik yabancının yaşadığı kent, Rusya, Almanya ve İran sermayeli firmalar başta olmak üzere 108 ülkeden de yatırımcı çekiyor.

Yabancıya konut satışında da ciddi potansiyele sahip olan Antalya'da, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52'lik bir artışla 889 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, rekor olarak değerlendirildi.

"Turizm yatırımcıyı çekiyor"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, AA muhabirine, yabancıya konut satışında Antalya'nın yıllardır İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldığını ancak mart ayı verilerine göre ise kentin ilk sırada bulunduğunu söyledi.

Yabancı yatırımcı konusunda da Antalya'nın ciddi potansiyele sahip olduğunu aktaran Çetin, "Her ne kadar salgın olsa da Antalya gerek ticaret gerekse iklim açısından cazibesini devam ettiriyor." dedi.

Yerleşik yabancı sayısının artmasıyla konut satışlarında da artışın devam ettiğini kaydeden Çetin, salgına rağmen yabancının, Antalya'da bir potansiyel görüp yatırım yapmaya devam ettiğini bildirdi.

ATSO'da 4 bin 800 yabancı ortaklı üye bulunduğunu aktaran Çetin, "Türkiye'de en çok yabancı üyesi bulunan odayız. Üyelerimizin dörtte biri Alman, dörtte biri Rus. Tatil yapmaya gelenler, Antalya'daki potansiyeli araştırıp ya şirket kuruyor ya da konut alıyor." diye konuştu.

Davut Çetin, turizmin de yatırımı ve konut satışını pozitif yönde etkilediğine işaret etti.

Antalya'nın hem tatil yapılacak hem de yatırım yapılacak bir kent olduğunu ifade eden Çetin, "Turizmin yabancı yatırımcı çekme konusunda gözle görülür bir faydası var. Turist olarak gelenler Antalya'nın farkına varıyor, bu nedenle yabancı üye sayımız çok fazla. Turizm yatırımı da getiriyor." ifadesini kullandı.

Serbest Bölge'de 83 firmadan 31'i yabancı sermayeli

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses de yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği alanlardan birinin de bölgeleri olduğunu söyledi.

Özellikle rıhtım alanında yapılan yeni yatırımlarla yabancı yatırımcıların lüks yat yatırımında bölgeyi mercek altına aldığını ifade eden Gürses, "Bölgemizde faaliyet gösterin 83 firmadan 31'i yabancı sermayeli. Ağırlıklı olarak Hollanda, Almanya ABD, İtalya, İngiltere'den yatırımcı bulunuyor. Farklı ülkelerden de yatırım için talepler var." diye konuştu.

Son dakika ekonomi: Antalya, yatırımcıların ve konut almak isteyen yabancıların da gözdesi
Son dakika ekonomi: Antalya, yatırımcıların ve konut almak isteyen yabancıların da gözdesi
Son dakika ekonomi: Antalya, yatırımcıların ve konut almak isteyen yabancıların da gözdesi
Son dakika ekonomi: Antalya, yatırımcıların ve konut almak isteyen yabancıların da gözdesi

Yatırımcı, Antalya, Türkiye, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Antalya, yatırımcıların ve konut almak isteyen yabancıların da gözdesi - Son Dakika Ekonomi


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